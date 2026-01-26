закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 20:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО призвал ЕС разрешить Украине закупать оружие по ее усмотрению

3
  • 26.01.2026, 19:32
  • 2,478
Генсек НАТО призвал ЕС разрешить Украине закупать оружие по ее усмотрению
Марк Рютте

Марк Рютте призвал не быть чрезмерно ограничительными в отношении принципа «покупай у ЕС».

Евросоюз должен проявить гибкость в том, как Украина тратит выделенные по кредиту деньги на вооружение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в парламенте ЕС в Брюсселе. Речь идет о кредите в €90 млрд, соглашение о котором утвердила Еврокомиссия. Трансляцию вел телеканал DRM News.

«Я настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в расходовании этих средств и не быть чрезмерно ограничительными в отношении принципа «покупай у ЕС»,— сказал господин Рютте. Он отметил, что у ЕС сейчас нет столько оружия, которое Украина может купить «для самообороны сегодня и сдерживания завтра». По его словам, без потока оружия из США страны блока не смогут поддержать украинскую армию.

ЕК утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине 14 января. Выделенные средства будут разделены на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, первые платежи по кредиту Украина получит в апреле 2026 года.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко