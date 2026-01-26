Соболенко сыграет в 40-градусную жару на Australian Open против Йович

Соболенко сыграет в 40-градусную жару на Australian Open против Йович2
- 26.01.2026, 20:09
Аномальная жара в Мельбурне испытывает на прочность игроков и зрителей. 27 января будет ее пик – обещают 40 градусов, а может и больше.
В этот день первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с 27-й ракеткой 18-летней Ивой Йович из США. Их матч стоит в расписании на 11.30 (3.30 по белорусскому времени) на центральной «Арене Рода Лейвера».