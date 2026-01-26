3 мая 2026, воскресенье, 21:19
Нидерланды и Австрия ограничили передвижение российских дипломатов

4
  • 26.01.2026, 20:18
  • 2,352
Российских дипломатов обяжут заранее информировать руководство стран пребывания о своих поездках.

МИД Нидерландов уведомил российское посольство, что страна вводит ограничения на передвижение для дипломатов из России. МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда для неаккредитованных в республике дипсотрудников из России. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссии в Гааге и Вене.

«На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения»,— сказали в нидерландском посольстве.

В посольстве в Вене сообщили о получении ноты от австрийских властей, которая предусматривает «уведомительный порядок въезда и транзита российских сотрудников дипломатического, административно-технического или служебного персонала», не аккредитованных в Австрии. О других ограничениях не сообщалось.

19-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает, что перемещения дипломатов из России внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Российских дипломатов обяжут заранее информировать руководство стран пребывания о своих поездках. В ЕС объяснили новые ограничения необходимостью повысить осведомленность об иностранных госслужащих «на фоне растущей враждебной разведывательной деятельности». Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.

