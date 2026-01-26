У побережья США найден запас пресной воды на 800 лет 26.01.2026, 20:41

«Секретная» вода накопилась примерно 20 000 лет назад.

Научная экспедиция у восточного побережья США подтвердила существование колоссального резервуара пресной воды, скрытого глубоко под морским дном.

По предварительным оценкам исследователей, объема этого водохранилища могло бы хватить для обеспечения такого мегаполиса, как Нью-Йорк, в течение 800 лет. Гидрогеологи считают, что эта «секретная» вода накопилась примерно 20 000 лет назад, во время последнего ледникового периода, передает New Voice.

Резервуар простирается под океаническим шельфом от побережья Нью-Джерси на север до штата Мэн. Масштабный проект под названием «Экспедиция 501», который длился три месяца, позволил ученым получить более 50 000 литров воды из трех различных точек вблизи островов Нантакет и Мартас-Виньярд. Бурение проводилось на глубину до 400 метров ниже уровня морского дна. Именно там, под слоем соленых отложений и непроницаемой «пленкой» из глины и ила, были обнаружены мощные пласты осадочных пород, насыщенных чистой водой.

Профессор геофизики Брэндон Дуган из Горной школы Колорадо объясняет, что происхождение этого ресурса связано с давлением огромных ледниковых щитов. В период, когда уровень моря был значительно ниже, талые воды из основания ледников под действием колоссального веса льда буквально вдавливались в землю, вытесняя соль и консервируясь под слоями глины. Анализы изотопов и радиоуглеродное датирование подтверждают, что рельеф Новой Англии не мог обеспечить такой сток с гор, поэтому именно ледниковая теория является сейчас приоритетной.

Исследователи проводили забор проб на расстоянии от 30 до 50 километров от берега. Результаты измерений показали, что соленость воды растет с удалением от суши, однако она все равно остается значительно ниже океанической. В ближайшей к берегу точке содержание соли составляло лишь 1 часть на 1000, что соответствует стандартам питьевой воды. На самом отдаленном участке соленость достигала 17−18 частей на 1000, что примерно вдвое меньше среднего показателя Мирового океана.

Сейчас команда ученых продолжает детальное изучение образцов, анализируя пористость пород, наличие микроорганизмов и редкоземельных элементов. Это позволит точнее определить реальный объем резервуара, который, по первым данным, может быть даже больше, чем считалось ранее. Ученые подчеркивают, что их цель — создать фундаментальную базу знаний об этой уникальной системе. Это необходимо для того, чтобы в будущем, если человечеству понадобятся новые источники пресной воды, решения об их эксплуатации базировались на проверенных фактах, а не на предположениях.

