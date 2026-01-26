Поляки массово возвращаются домой из Великобритании 16 26.01.2026, 21:04

43,412

Что заставляет граждан Польши, которые десятилетиями работали в Британии, выезжать оттуда.

Аркадий Ржегоцкий, экс-посол Польши в Великобритании, — об экономическом подъеме его страны и переломном моменте для британского рынка труда.

Экономический рост и повышение уровня жизни в Польше привело к тому, что по состоянию на начало 2026 года более 400 тыс. граждан страны вернулись из Великобритании на Родину. Об этом NV рассказал Аркадий Ржегоцкий, посол Польши в Великобритании в 2016—2021 годах.

До этого в декабре 2025 года «Польское радио» сообщало, что в течение года из Британии выехало 25 тыс. поляков, а прибыли туда за это же время только 7 тыс.

«На наших глазах одна из посткоммунистических экономик Европы превращается в динамично развивающуюся страну», — акцентирует дипломат.

В начале 2000-х годов Соединенное Королевство стало для многих поляков источником благосостояния. Наплыв желающих заработать начался сразу после вступления Польши в Евросоюз в 2004-м. А в 2006 году был зафиксирован рекорд по количеству приезжих поляков — в Британию заехало до 250 тыс. человек.

Вспоминая те времена, Ржегоцкий говорит, что польские сантехники превратились в символ миграции рабочей силы. И это продолжалось вплоть до референдума Brexit — голосования за выход Великобритании из Евросоюза в июне 2016 года.

Однако экономический подъем Польши притянул работников домой после лет за рубежом. По словам Ржегоцкого, даже британцы теперь переезжают жить в Польшу из-за низких расходов на проживание.

Экс-посол приводит следующую статистику: за последние 10 лет количество британцев в Польше увеличилось с 40 до 185 тыс. Эксперты из ООН подтверждают его слова — за 2025 год Польша заняла седьмое по популярности место для выезда граждан Британии. А первая тройка — это англоязычные Австралия, США и Канада.

Собеседники NV жалуются на то, что стоимость жизни в Великобритании не соответствует ее качеству. Так, если в Варшаве проезд на автобусе, метро и трамвае стоит до 25 евро в месяц, то в Лондоне только за метро придется выложить минимум 280 евро.

Европа, как определяет Ржегоцкий, стала свидетелем «фантастического экономического поворота». Одновременно он советует Лондону сделать правильные выводы: отток польских работников уже создал пробелы в важных отраслях экономики Британии, таких как сельское хозяйство, логистика и медицина.

