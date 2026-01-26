Российский миллиардер Дерипаска удалил посты о «безумной» войне Путина 13 26.01.2026, 21:31

Олег Дерипаска

Исчезли и другие публикации с критикой Кремля.

Основатель крупнейшего металлургического холдинга «Русал» Олег Дерипаска почистил свой телеграм-канал от постов с критикой войны и российских властей. Как обратили внимание «Важные истории», это коснулось публикаций, сделанных до 1 ноября 2025 года. В том числе был удален пост, где вторжение в Украину называлось «безумием», которое «нужно заканчивать уже сейчас». Также исчез комментарий о дополнительных экспортных пошлинах с предприятий. Дерипаска называл меры правительства «поборами/экспроприацией» и иронизировал, что заявленный властями «рост благосостояния» россиян можно наблюдать только в Москве и по телевизору.

Помимо этого, был удален пост с призывом сократить на четверть штат силовых ведомств, включая Минобороны, и перевести их сотрудников на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком. Миллиардер отмечал, что противном случае придется повышать налоги, «чтобы прокормить всю эту ораву». Кроме того, пропали публикации, где Дерипаска сравнивал российских предпринимателей с бурлаками на Волге, вынужденными тащить «непотопляемую ладью нашей банковской системы», и призывал обвалить курс рубля до 105 за доллар.

Также бизнесмен отредактировал более поздние посты. Например, 12 января он написал об угрозе банкротства «тысяч» российских предприятий из-за действий отвечающих за экономику чиновников. «Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах таким тяжелым и упорным трудом. Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится», — возмущался Дерипаска. Теперь вместо резкой критики остался формальный вопрос о необходимости координации действий властей и бизнеса в борьбе с инфляцией.

Дерипаска входит в топ-40 богатейших людей России с состоянием $4,1 млрд, по оценке Forbes. США ввели против него санкции еще в 2018 году: среди прочего американский Минфин обвинил миллиардера в отмывании денег в интересах президента России Владимира Путина.

В 2022 году, после начала войны в Украине, бизнесмена включил в черный список Евросоюз. В обосновании говорилось, что Дерипаска владеет конгломератом «Русские машины», куда входит Военно-промышленная компания — крупный поставщик вооружений и военной техники для армии России. Также ЕС указал, что активы бизнесмена включают Арзамасский машиностроительный завод, который производит бронетранспортеры-амфибии БТР-80.

Желая добиться снятия санкций, Дерипаска не раз высказывался против войны в Украине, критикуя чрезмерные военные расходы и призывая к прекращению огня без предварительных условий. Он утверждал, что ни одна из сторон не способна достичь «заявленной цели».

Кремль как минимум дважды требовал от миллиардера перестать критиковать войну, писала Financial Times. На фоне критики компания Дерипаски лишилась яхтенного порта и гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сочи, на которые он потратил $1 млрд. Также у него решили изъять почти 31 га в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com