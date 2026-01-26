Под елкой в одном из минских парков обнаружили сверток с 20 тысячами рублей

Под елкой в одном из минских парков обнаружили сверток с 20 тысячами рублей4
- 26.01.2026, 21:53
Кто и зачем спрятал деньги в таком месте?
Под елкой в одном из минских парков милиционеры обнаружили сверток с 20 тысячами рублей, присыпанный снегом. Эти деньги оказались частью суммы, которую телефонные мошенники выманили у жителей столицы, использовав в качестве посредников… других своих жертв.
Все началось, когда в Первомайское РУВД обратилась минчанка. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы по замене домофонов и выманили код из смс. Позже «следователи» сообщили, что ее данными завладели мошенники. Под угрозой обыска женщину убедили «задекларировать» наличные, и она отдала курьеру более 13 000 рублей, пишет smartpress.by.
Этим курьером оказался 19-летний парень, которого самого недавно обманули по аналогичной схеме. Боясь проблем, он по указаниям аферистов объехал пять адресов, забирая деньги. Часть передал посреднику, а 20 000 рублей спрятал в парке.
Когда оперативники вышли на тайник, возле ёлки задержали 51-летнюю женщину. Она пришла забрать деньги по указанию мошенников, которые и её ранее запугали уголовным делом. До этого минчанка успела посетить два адреса и забрать у обманутых людей еще 8000 рублей и драгоценности.
Все найденные деньги изъяли и вернут законным владельцам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, рассказали в милиции Минска.