Зеленский обновил состав СНБО

Зеленский обновил состав СНБО1
- 26.01.2026, 22:23
- 1,474
Президент Украины включил в состав Шмыгаля и Федорова.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.
«В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: <...> утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины: Шмыгаля Дениса Анатольевича — Первого вице-премьер-министра Украины — Министра энергетики Украины; Федрова Михаила Альбертовича — Министра обороны Украины», — говорится в документе.
Из указа также следует, что из состава СНБО был выведен бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Документ вступил в силу в день его опубликования.
В декабре прошлого года Зеленский подписал указ, которым вывел бывшего главу администрации президента Украины Андрея Ермака из состава СНБО, а также из ставки главнокомандующего страны. Документ вступил в силу 5 декабря.