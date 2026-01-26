закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Акции золотодобывающих компаний прыгнули вместе с золотом

  • 26.01.2026, 23:18
  • 2,196
Акции золотодобывающих компаний прыгнули вместе с золотом

Драгметалл бьет рекорды.

Акции золотодобывающих компаний прыгнули вверх в понедельник, поскольку цены на золото подскочили до рекордного уровня в 5100 долларов за унцию, продолжая исторический рост, вызванный спросом на безопасные активы.

Об этом сообщает Reuters.

В 2025 году золото подорожало примерно на 64%, что является самым резким годовым ростом с 1979 года, вызванным смягчением монетарной политики США, активными покупками центрального банка и притоком инвесторов в ETF в качестве хеджирования от глобальных политических рисков и макроэкономической неопределенности.

«Сейчас мы прогнозируем, что к концу года цена на золото достигнет 6000 долларов за унцию, но это, вероятно, консервативная оценка, и цена может вырасти еще выше», — заявили аналитики Societe Generale.

Цены на золото в слитках установили рекордные максимумы в течение последней недели и уже выросли более чем на 18% в этом году.

Акции ведущих горнодобывающих компаний Newmont подорожали на 3%, а Barrick Mining – на 2,3%.

Канадские горнодобывающие компании Agnico Eagle Mines выросли на 2,6%, а Kinross Gold – почти на 4%.

Следуя за ростом цен на золото, цены на серебро в пятницу поднялись до нового максимума выше 100 долларов за унцию, продолжив рекордный рост на 147% в прошлом году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко