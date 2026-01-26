Акции золотодобывающих компаний прыгнули вместе с золотом
- 26.01.2026, 23:18
Драгметалл бьет рекорды.
Акции золотодобывающих компаний прыгнули вверх в понедельник, поскольку цены на золото подскочили до рекордного уровня в 5100 долларов за унцию, продолжая исторический рост, вызванный спросом на безопасные активы.
Об этом сообщает Reuters.
В 2025 году золото подорожало примерно на 64%, что является самым резким годовым ростом с 1979 года, вызванным смягчением монетарной политики США, активными покупками центрального банка и притоком инвесторов в ETF в качестве хеджирования от глобальных политических рисков и макроэкономической неопределенности.
«Сейчас мы прогнозируем, что к концу года цена на золото достигнет 6000 долларов за унцию, но это, вероятно, консервативная оценка, и цена может вырасти еще выше», — заявили аналитики Societe Generale.
Цены на золото в слитках установили рекордные максимумы в течение последней недели и уже выросли более чем на 18% в этом году.
Акции ведущих горнодобывающих компаний Newmont подорожали на 3%, а Barrick Mining – на 2,3%.
Канадские горнодобывающие компании Agnico Eagle Mines выросли на 2,6%, а Kinross Gold – почти на 4%.
Следуя за ростом цен на золото, цены на серебро в пятницу поднялись до нового максимума выше 100 долларов за унцию, продолжив рекордный рост на 147% в прошлом году.