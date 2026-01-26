Обама и Клинтон призвали американцев протестовать против политики Трампа

Обама и Клинтон призвали американцев протестовать против политики Трампа16
- 26.01.2026, 23:30
Экс-президенты США призвали сограждан к защите свободы.
Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с призывом к американцам выходить на акции против политики Дональда Трампа, сообщает BILD.
По данным издания, бывший президент США Билл Клинтон обратился к гражданам с призывом открыто протестовать против депортационной политики администрации после гибели 37 летнего медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе. Он назвал произошедшее тревожным сигналом для страны.
– Если мы откажемся от наших свобод после 250 лет, мы можем больше никогда их не вернуть, — заявил Клинтон.
К поддержке протестов ранее присоединились Барак Обама и его супруга Мишель. В совместном обращении они отметили, что мирные акции в Миннеаполисе и других городах напоминают о гражданской ответственности.
– Это своевременное напоминание о том, что в конечном итоге именно от каждого и каждой из нас как граждан зависит, готовы ли мы вставать против несправедливости, защищать наши основные свободы и требовать ответственности от власти, — говорится в их заявлении.
Дональд Трамп резко отреагировал на протестное движение. В Truth Social он опубликовал фото предполагаемого оружия Претти и обвинил власти Миннесоты в провокации беспорядков.
– Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать свою работу! — написал Трамп.