Обама и Клинтон призвали американцев протестовать против политики Трампа 16 26.01.2026, 23:30

Барак Обама и Билл Клинтон

Экс-президенты США призвали сограждан к защите свободы.

Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с призывом к американцам выходить на акции против политики Дональда Трампа, сообщает BILD.

По данным издания, бывший президент США Билл Клинтон обратился к гражданам с призывом открыто протестовать против депортационной политики администрации после гибели 37 летнего медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе. Он назвал произошедшее тревожным сигналом для страны.

– Если мы откажемся от наших свобод после 250 лет, мы можем больше никогда их не вернуть, — заявил Клинтон.

К поддержке протестов ранее присоединились Барак Обама и его супруга Мишель. В совместном обращении они отметили, что мирные акции в Миннеаполисе и других городах напоминают о гражданской ответственности.

– Это своевременное напоминание о том, что в конечном итоге именно от каждого и каждой из нас как граждан зависит, готовы ли мы вставать против несправедливости, защищать наши основные свободы и требовать ответственности от власти, — говорится в их заявлении.

Дональд Трамп резко отреагировал на протестное движение. В Truth Social он опубликовал фото предполагаемого оружия Претти и обвинил власти Миннесоты в провокации беспорядков.

– Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать свою работу! — написал Трамп.

