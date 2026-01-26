Reuters: Цены на российскую нефть для Индии обвалились до исторического минимума 1 26.01.2026, 23:41

Urals в феврале продавалась со скидкой $10 за бочку.

Флагманский сорт российской нефти с поставкой в индийские порты в следующем месяце продавался с наибольшими скидками к эталонной нефти Brent с 2022 года. Об этом пишет Reuters.

По данным отраслевых источников, нефть Urals с поставкой в Индию в феврале продавалась со скидкой $10 за бочку. Дисконт увеличился на $3-5 по сравнению с поставкой осенью 2025 года и приблизился к самому высокому за всю историю наблюдений.

Нефть Urals была ключевым сырьем для индийских нефтепереработчиков с 2023 года, когда Россия переориентировала поставки в Азию после того, как Европейский Союз ограничил использование российских энергоресурсов.

Трейдеры отмечают, что дешевая Urals, с одной стороны, может привлечь внимание индийских нефтеперерабатывающих заводов. Но с другой Нью-Дели пока ищет альтернативу поставкам из России из-за давления США.

Осведомленные с ситуацией источники агентства говорят, что Indian Oil Corp – крупнейший нефтепереработчик страны – закупила 7 млн баррелей нефти, в том числе у бразильской Petrobras, с поставкой в марте для замещения российской нефти.

С декабря 2025 года, после вступления в силу американских санкций против Лукойла и Роснефти, Индия снизила импорт Urals. Зато Китай резко нарастил поставки этого сорта на свои НПЗ.

Индия сокращает импорт сырья из России, стремясь к торговой сделке с США, к тому же компании пытаются диверсифицировать закупки на фоне неопределенности. Дополнительным аргументом стали намеки министра финансов Скотта Бессента о возможной отмене дополнительных 25% пошлин для Индии после резкого сокращения индийского импорта российской нефти.

