Энергосистему Беларуси перевели в состояние повышенной готовности 1 26.01.2026, 23:54

В стране ожидается сильный снегопад.

Энергосистему Беларуси перевели в состояние повышенной готовности в ожидании снегопада. Об этом сообщает «Белэнерго» в связи с ухудшением погоды.

В настоящее время сформировано около 670 бригад для ликвидации возможных повреждений, подготовлено более 720 единиц специальной техники, проверено около 300 дизельных генераторных установок.

Технический персонал переведен на усиленный режим работы, организован круглосуточный мониторинг ситуации.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторник, 27 января: ожидается сильный снег, гололед и скользкие дороги.

