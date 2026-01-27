Зеленский назначил посла Украины в Грузии
- 27.01.2026, 4:42
Должность была вакантной с 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии. Соответствующий указ №83/2026 от 26 января опубликован на сайте президента.
Бродович до мая 2022 года был послом Украины в Словении.
Должность посла Украины в Грузии стала вакантной с июня 2022 года.
Ранее, в марте, Зеленский отозвал посла в Тбилиси Игоря Долгова. «При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу», – заявлял тогда президент.
23 апреля Зеленский сказал, что Украина вернет посла «в дружественную Грузию», как только почувствует поддержку со стороны лидеров грузинской власти.
24 июня президент уволил Долгова с должности главы диппредставительства Украины в Тбилиси.
После этого Украина в Грузии была представлена на уровне временных поверенных. До назначения Бродовича должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимал Роман Яковенко.