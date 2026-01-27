Поставки истребителей Mirage 2000 для Украины продолжаются 2 27.01.2026, 5:56

Также продолжается и подготовка пилотов.

Процесс передачи Украине французских истребителей Mirage 2000 продолжается. Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью «Интерфакс-Украина».

«Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается», - сказал он в разговоре с журналистами.

Весьер не стал раскрывать детали о количестве уже предоставленных истребителей Украине, чтобы не предоставлять информацию врагу.

Также посол Франции в Украине отреагировал на сообщения в СМИ о дефиците ракет SCALP. Он признал, что у страны действительно нет огромных запасов, и производство этих ракет занимает много времени, но Париж делает все возможное.

Весьер заверил, что Франция в сфере военной поддержки пытается делать очень много, оставаясь максимально синхронизированной с реальными потребностями ВСУ. Он подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину военно сильной.

«Нам нужна сильная Украина - в частности, военно сильная, - чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе на переговорах», - заявил дипломат.

