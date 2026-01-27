Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
- 27.01.2026, 6:37
На 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно документам, продление начинается с 3 февраля 2026 года. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать до 4 мая.
Такое решение Верховная рада Украины приняла еще 14 января. Предложение о продлении Зеленский внес в за два дня этого.