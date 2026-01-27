Зеленский продлил военное положение и мобилизацию 27.01.2026, 6:37

2,028

Владимир Зеленский

На 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документам, продление начинается с 3 февраля 2026 года. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать до 4 мая.

Такое решение Верховная рада Украины приняла еще 14 января. Предложение о продлении Зеленский внес в за два дня этого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com