закрыть
4 мая 2026, понедельник, 7:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

  • 27.01.2026, 6:37
  • 2,028
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский

На 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документам, продление начинается с 3 февраля 2026 года. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать до 4 мая.

Такое решение Верховная рада Украины приняла еще 14 января. Предложение о продлении Зеленский внес в за два дня этого.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко