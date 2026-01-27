Трамп: США сформировали вблизи Ирана большую армаду, чем была у Венесуэлы 10 27.01.2026, 8:07

4,708

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США завил, что Тегеран уже предлагает переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном является «нестабильной», поскольку он отправил в регион «большую армаду». По его словам, она больше, чем та, которую Штаты ранее направили к берегам Венесуэлы.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 26 января, в интервью Axios. В то же время он считает, что Тегеран действительно хочет заключить соглашение.

«У нас есть большая армада возле Ирана. Большая, чем в Венесуэле», – сказал Трамп.

Он отказался обсуждать варианты по Ирану, предложенные ему командой национальной безопасности, или тот, который он считает лучшим. В то же время американский президент отметил, что дипломатия остается одним из вариантов.

«Они хотят заключить соглашение. Я это знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить», – заявил республиканец.

Известно, что кроме авианосца USS Abraham Lincoln Штаты направили в регион больше истребителей F-15 и F-35, самолетов-заправщиков и дополнительные системы противовоздушной обороны.

Удар США vs соглашение

Как пишет Axios, Трамп едва не приказал нанести удар по целям режима в Иране в начале этого месяца из-за убийства тысяч протестующих. Однако он отложил решение, одновременно перемещая военные ресурсы в регион.

Представители Белого дома говорят, что нападение все еще рассматривается, хотя протесты в основном были подавлены.

Осведомленные источники утверждают, что Трамп еще не принял окончательного решения. Вероятно, он проведет дополнительные консультации на этой неделе и получит другие варианты военных действий.

Что же касается соглашения, американские чиновники утверждают, что оно в любом случае должно включать вывоз всего обогащенного урана из Ирана, ограничение арсенала ракет дальнего радиуса действия, изменение политики Ирана по поддержке прокси в регионе и запрет на независимое обогащение урана в стране.

Иранцы заявили, что готовы к переговорам, но не выразили никакой готовности принять эти условия.

