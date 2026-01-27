закрыть
4 мая 2026, понедельник, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: США сформировали вблизи Ирана большую армаду, чем была у Венесуэлы

10
  • 27.01.2026, 8:07
  • 4,708
Трамп: США сформировали вблизи Ирана большую армаду, чем была у Венесуэлы
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США завил, что Тегеран уже предлагает переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном является «нестабильной», поскольку он отправил в регион «большую армаду». По его словам, она больше, чем та, которую Штаты ранее направили к берегам Венесуэлы.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 26 января, в интервью Axios. В то же время он считает, что Тегеран действительно хочет заключить соглашение.

«У нас есть большая армада возле Ирана. Большая, чем в Венесуэле», – сказал Трамп.

Он отказался обсуждать варианты по Ирану, предложенные ему командой национальной безопасности, или тот, который он считает лучшим. В то же время американский президент отметил, что дипломатия остается одним из вариантов.

«Они хотят заключить соглашение. Я это знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить», – заявил республиканец.

Известно, что кроме авианосца USS Abraham Lincoln Штаты направили в регион больше истребителей F-15 и F-35, самолетов-заправщиков и дополнительные системы противовоздушной обороны.

Удар США vs соглашение

Как пишет Axios, Трамп едва не приказал нанести удар по целям режима в Иране в начале этого месяца из-за убийства тысяч протестующих. Однако он отложил решение, одновременно перемещая военные ресурсы в регион.

Представители Белого дома говорят, что нападение все еще рассматривается, хотя протесты в основном были подавлены.

Осведомленные источники утверждают, что Трамп еще не принял окончательного решения. Вероятно, он проведет дополнительные консультации на этой неделе и получит другие варианты военных действий.

Что же касается соглашения, американские чиновники утверждают, что оно в любом случае должно включать вывоз всего обогащенного урана из Ирана, ограничение арсенала ракет дальнего радиуса действия, изменение политики Ирана по поддержке прокси в регионе и запрет на независимое обогащение урана в стране.

Иранцы заявили, что готовы к переговорам, но не выразили никакой готовности принять эти условия.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко