Краснодарский край РФ и Курск атаковали дроны 1 27.01.2026, 8:14

7,802

Вторую ночь подряд.

В ночь на 27 января Россию атаковали беспилотники: жители Славянского района Краснодарского края РФ и Курска пожаловались на серию мощных взрывов на фоне обстрелов, пишет «Фокус».

Один и тот же район Краснодарской области в России вторую ночь подряд оказался под ударом дронов: накануне там БпЛА поразили местный нефтеперерабатывающий завод. О повторной атаке на регион сообщили российские Telegram-каналы.

Атака на Краснодарский край РФ

Воздушную тревогу в регионе объявили еще около полуночи. Российские мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов курсом на область. «Росавиация» ввела ограничения в аэропорту Краснодара на посадку и вылет самолетов.

Впоследствии в местных пабликах начала появляться информация об атаке на регион. Очевидцы пожаловались медиа, что взрывы начали раздаваться около 01:40 часов: их было слышно в разных частях Славянского района области.

«Очевидцы утверждают, что слышали «басовые взрывы и жужжание мотора" со стороны Азовского моря», — говорится в сообщении.

В целом очевидцы насчитали около 10 взрывов. Информации о последствиях атаки на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что в ночь на 26 января дроны также атаковали Краснодарский край РФ. В сети сообщили об обстреле города Славянск-на-Кубани, где под ударом оказался НПЗ.

Атака на Курск

Кроме этого, в ночь на 27 января жители российского Курска жаловались на атаку беспилотников. По информации местных каналов, взрывы в городе слышали около 01:00 часов, также очевидцы видели яркие вспышки в небе на фоне обстрела.

В целом жители Курска насчитали около 5-7 сильных взрывов в разных районах города. Данных о последствиях атаки на момент публикации не было, российские власти обстрел не комментировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com