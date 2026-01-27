У Соловьева впервые заговорили о бессмысленности войны против Украины

У Соловьева впервые заговорили о бессмысленности войны против Украины12
- 27.01.2026, 8:35
Пропагандисты в РФ сменили методички.
Российские пропагандисты начали резко менять риторику и все чаще задаются вопросом: зачем России новые украинские территории, если на их содержание нет денег.
Об этом, как пишет Dialog.UA, заявил журналист Денис Казанский, комментируя разговор двух известных Z-блогеров канала Владимира Соловьева Razvedos и Fighterbomber.
По их словам, даже уже захваченные районы находятся в разрушенном состоянии, а восстановление требует колоссальных средств, которых у России просто нет.
Вместо прежних призывов идти дальше и захватывать новые области, пропагандисты теперь открыто говорят о финансовом истощении и нехватке ресурсов, тем самым донося своим зрителям о необходимости остановить оккупацию новых территорий.
Казанский отметил, что еще в 2022 году те же самые люди уверяли аудиторию, что война будет быстрой и легкой, а теперь оправдывают провал тем, что у государства нет денег и возможностей кормить новые регионы.
По его мнению, такая смена методичек напрямую связана с затянувшейся войной, санкциями и реальным экономическим давлением на Россию.
Показательно, что особое внимание пропагандисты уделили Мариуполю и другим давно оккупированным городам, признав, что восстановление там носит лишь символический характер и не решает масштабных проблем.
Фактически они сами опровергли прежние заявления о «возрождении» захваченных территорий. Казанский считает, что этот разворот в риторике показывает осознание ограниченности ресурсов и попытку подготовить аудиторию к мысли, что дальнейшее расширение за счет Украины не только бессмысленно, но и опасно для самой России.
При этом он задается логичным вопросом: если даже пропагандисты признают бесперспективность захватов, то зачем Кремль продолжает войну и разрушение новых городов.