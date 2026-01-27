«Трамп разведет Лукашенко» 31 27.01.2026, 14:02

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Это же уже чистая Ильфа-Петровщина.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, что на самом деле стоит за приглашением правителя Беларуси в Совет мира.

— Главным событием прошлой недели для белорусской пропаганды стало получение Александром Лукашенко личного послания от президента США Дональда Трампа с приглашением стать членом так называемого Совета мира, — напомнил Сергей Чалый на канале БРЦ. — Это организация, которая первоначально создавалась как международная администрация для управления Сектором Газы и трансформировалась в воображении Трампа в буквальную альтернативу ООН.

Аналогичные предложения были отправлены в несколько десятков стран и почему-то отдельно Евросоюзу, представлять который было предложено Урсуле фон дер Ляйен.

Причем в письме к ней прямо говорится, что Совет мира — это «Трамп-ООН», который игнорирует основы Устава ООН. Такой собственный ООН с Лукашенко и Путиным.

Радости Лукашенко и его окружения не было предела. Он уже на следующий день после получения письма торжественно подписал согласие войти в состав Совета мира:

«Имею честь сослаться на приглашение председателя Совета мира, предлагающее согласие Республики Беларусь быть связанной с Уставом Совета мира, текст которого был приложен к этому приглашению председателя».

Никогда не видел столь изысканных выражений дипломатической переписки Лукашенко. И это же уже чистая Ильфа-Петровщина.

«Остап решил действовать. — Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице… Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое- то «милостиво повелеть соизволил».

Правда, в упомянутом Уставе, к которому решил присоединиться Лукашенко, есть одно маленькое обременение: те, кто хочет стать постоянным членом этой организации, должны заплатить не меньше миллиарда долларов наличными.

Так и хочется сказать: «В мелких купюрах, с номерами, не идущими подряд».

В противном случае срок нахождения страны в составе этого Совета ограничен тремя годами и может быть как продлен, так и остановлен по желанию председателя Трампа.

Всех интересовало, собирается ли Лукашенко платить. И он немедленно ответил злопыхателям.

«Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно. Это был первый вопрос, который я задал. Нет, никаких денег не нужно. МИД серьезно изучил все эти вопросы. Если бы было за что, я бы заплатил», — сказал Лукашенко, и тем самым подтвердил, что и его вопрос денег интересовал в самую первую очередь.

Он объяснил, что первые 3 года можно работать вообще бесплатно, мол, «миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать… Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе».

Аналитик, внимательно прочитав Устав, отметил, что в нем нет ничего подобного и что, возможно, Лукашенко даже столкнулся с откровенным мошенничеством.

— Если Лукашенко считает, что первые 3 года статусом «великого мирового лидера, отца-основателя Трамп-ООНа» можно наслаждаться бесплатно, а подписка нужна только после третьего года, то это не так.

Статус постоянных участников Совета мира, согласно Уставу, может быть куплен только в течение первого года с момента вступления в силу этого Устава.

Так что мы можем сейчас наблюдать битву двух жуликов, в которой я бы поставил на то, что Трамп в конечном счете успешно разведет Лукашенко.

Потому что Трамп, как опытный мошенник, расставил все ловушки, свидетельствующие о тонком знании психологии его целевой аудитории. «Чувак, предложение специально для тебя, ты особенный. Ты же настоящий диктатор, несменяемый, не какой-то там Макрон, который отказался от аналогичного предложения».

То есть намек прозрачный — для несменяемых. Несменяемое, эксклюзивное членство — всего за миллиард.

В письме к Лукашенко Трамп так и написал, что мы будем трудиться на благо вечного мира с нашими прекрасными партнерами, большинство из которых «высокоуважаемые мировые лидеры».

Ну, ты же хочешь быть «высокоуважаемым мировым лидером» с большой буквы, а не каким-то там лидером с пониженным статусом.

В историю этот прием вошел как принцип Полонского. Был в России такой девелопер, прославившийся фразой: «У кого нет миллиарда — могут идти в ж**!».

Второй классический прием, применяемый Трампом, называется так: «Я разведу его так, что он будет думать, что потратился на себя».

В том же письме Трамп пишет: «Честь быть членом Совета мира может быть оказана только тем, кто готов стать примером и блестяще инвестировать в безопасное и процветающее будущее на многие десятилетия вперед»

Не тратить — а инвестировать.

Вообще нужно сказать, что предложение Трампа сформулировано настолько грамотно, что способно конкурировать с лучшими образцами «нигерийских писем».

И судя по энтузиазму белорусской пропаганды, первую наживку Лукашенко уже заглотил.

Для него невозможно было отказаться. Он же всю жизнь ждал этого момента — когда его, наконец, позовут управлять миром, не привлекая внимания санитаров.

Ему предложили работать, по сути, по специальности. Он именно так в последние годы сам себе ее определил: каждый пускай на своем рабочем месте делает ему все, а он займется миром во всем мире.

При этом борьбу за мир Лукашенко понимает точно так же, как и Трамп — не как помощь жертве агрессии, а как принуждение слабого к капитуляции.

И уже одно это заставляет сомневаться в действенности совета во главе с Трампом при участии Путина и Лукашенко.

