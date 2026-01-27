США могут нанести «точечные удары» по причастным к подавлению протестов в Иране чиновникам и военным 8 27.01.2026, 9:04

5,036

Фото: ВВС США

До конца этой недели.

США рассматривают возможность нанесения «точечных ударов» по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к подавлению протестов и убийствам протестующих, рассказал Middle East Eye осведомленный источник в одной из стран Персидского залива. По его словам, если планы не изменятся, удары могут быть нанесены до конца этой недели.

Бывший американский разведчик на условиях анонимности сообщил изданию, что президент Дональд Трамп не отказался от идеи смены власти в Иране. Такой вывод он сделал после разговоров с представителями администрации США. Кроме того, по данным собеседника (Middle East Eye), Вашингтон нарастил поставки ракет-перехватчиков, которые могут использоваться при нанесении новых ударов. На фоне массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря из-за экономических проблем, США перебросили на Ближний Восток авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, а также системы противоракетной обороны Patriot и THAAD. При этом Трамп пригрозил Тегерану «ранее невиданными» ударами из-за жестокого подавления протестов.

Позднее глава Белого дома заявил, что «сам себя убедил» пока не бить по Ирану, поскольку власти страны отменили сотни казней протестующих. В интервью Axios 26 января он отметил, что ситуация с Ираном находится «в процессе изменений», а Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном. Источники издания в американской администрации уточнили, что любая договоренность с Исламской республикой должна будет включать вывоз обогащенного урана из страны, запрет на его обогащение, ограничение запасов дальнобойных ракет и изменение политики по поддержке региональных прокси-групп.

Иранские власти жестко подавили массовые протесты в стране. Только 8 и 9 января при столкновениях протестующих и сил безопасности могли погибнуть 30 тыс. человек, говорили журналу Time два высокопоставленных чиновника минздрава республики. По их словам, убитых было так много, что экстренным службам не хватало мешков для трупов, а вместо машин скорой помощи пришлось использовать тягачи с прицепами. В то же время, по официальным данным, которые власти Ирана озвучили 23 января, в стране погибли 3 117 человек. Среди них, по словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 «террористов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com