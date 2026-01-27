СМИ: Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk 11 27.01.2026, 9:20

4,728

В США есть влиятельная группа по этому вопросу.

Украина стремится получить от США крылатые ракеты Tomahawk, чтобы более эффективно давить на страну-агрессора Россию, если мирные переговоры будут сорваны.

Об этом пишет Kyiv Post. По данным издания, в США есть небольшая, но все более влиятельная группа, которая инициирует передачу Украине этого американского оружия.

В центре этой инициативы находится президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Дэн Райс.

На этой неделе он провел встречу с министром обороны США Питом Хэгсеттом в Пентагоне, во время которой и призвал рассмотреть возможность поставки Украине ограниченного количества ракет Tomahawk с использованием наземной мобильной системы запуска.

При каком условии Трамп может одобрить предоставление Украине Tomahawk

Райс считает, что американский президент Дональд Трамп действительно может поддержать идею поставок Украине Tomahawk, но только если Россия откажется от мира.

«Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, по моему мнению, существует высокая вероятность того, что президент Трамп одобрит использование Tomahawk», – подчеркнул Райс.

Издание отмечает, что, несмотря на убеждение Райса, внутри администрации Трампа нет общей позиции. В то время как часть чиновников считает, что американские ракеты действительно могут стать рычагом влияния на Россию в переговорном процессе, другие опасаются, что передача Tomahawk наоборот сорвет дипломатические усилия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com