«Самец-фэмили» и «Бобр-Добр»: как живется в Беларуси бизнесам с необычными названиями 27.01.2026, 9:28

Названия компаний порой становятся поводом для улыбки.

В мире сухих отчетов и строгих реестров названия компаний порой становятся почти искусством или поводом для улыбки. Разберемся, где грань между классным креативом и помехой бизнесу и какие ходы помогут придумать то самое название для своего дела — чтобы и клиенты полюбили, и конкуренты остались позади, пишет Onlíner.

Личными ответами на вопрос «Как вы такое придумали?» поделились с нами представители нескольких компаний, попавших в этот тест.

Если судить о заведении исключительно по названию, то ООО «Самец-фэмили» кажется заведением, подчеркнуто ориентированным на мужскую аудиторию. Но разгадка названия на самом деле в другом: это семейный бизнес семьи по фамилии Самец.

— Когда муж пришел и сказал: «Давай откроем бильярд-клуб», — для меня это был немного шоком. Потому что бильярд вообще не мое, я дизайнер по образованию. А вот муж Павел — снукерист, — рассказывает Алеся Самец, арт-директор пространства.

Алеся отмечает, что руку к делу приложила вся семья: муж специализируется на бильярде, на ней был дизайн пространства с нуля, родители помогали делать ремонт.

— У нас есть постоянный гость, который говорил: «У вас крутое название, мы смеялись всей компанией». Есть и вторая частая реакция — облегченный вздох: «А-а-а, так вот почему «Самец», — при виде Ф. И. О. мужа или жены.

В компании «Сильный пол» пояснили, что в название заложили исторический контекст из производства ламинированных полов из середины девяностых.

— В 1996 году в производстве напольных покрытий произошли изменения, позволившие создавать устойчивые к царапинам, влаге и ударам покрытия, что заложило основу для понятия Strong Floor. Сотрудники нашей компании увидели такие напольные покрытия на строительной выставке в Германии двумя годами спустя и тогда же решили стать первым импортером данного типа продукции на белорусский рынок.

В 2013 году дополнительно открыли сеть салонов напольных покрытий, и название нашей компании связано исключительно с этим историческим контекстом.

Забавные случаи, связанные с названием, в этой компании тоже имеются.

— Всем известно, что «сильный пол» — это устойчивое словосочетание, используемое для обозначения лиц мужского пола, которые обладают большой физической или духовной силой. В нашей компании бо́льшая часть коллектива состоит из девушек. Если говорить о покупателях, то за выбор напольных покрытий чаще всего отвечают мужчины. Вот и бывают случаи случайного сокращения части принятого обращения к покупателю — в результате клиент слышит по телефону «Сильный пол», Екатерина», и такие случаи порой смешат белорусских мужчин.

Вадим, собственник компании «Бобр-Добр», рассказал, что это название пришло к нему в результате покупки готового бизнеса — изначально это была автомойка и клининговая компания. Сейчас направлений два: автомойка и шиномонтаж. По словам собеседника, название чаще вызывает улыбку, когда компания взаимодействует с кем-то именно как юрлицо — например, в налоговой или при покупке материалов. Желания сменить бизнесу название у него не возникало: «Реакция положительная, эмоцию вызывает, по крайней мере незаурядное».

Как придумать название своему делу

Главный враг фантазии — критика. В рекламных учебниках и школах учат разделять процесс генерации идей и отбора лучших из них. Так что в момент, когда в голове появляется мысль «Назову-ка я свой барбершоп «Боже, какой мужчина», идею нужно не критиковать, а фиксировать и следовать за полетом мысли. Если «брейнштормите» вместе с кем-то, более продуктивной стратегией будет метод «Да и…». Это значит не обрубать идею на корню, а стараться улучшить или развить ее. Например, процесс может выглядеть так: «О, назовем наш зоомагазин «Волшебный кролик». — «Ага, и запустим акцию — «Доставка за нолик». Отсутствие «тормоза» в виде фраз «Звучит бредово», «Похоже на конкурентов» в моменте генерации может помочь использовать полную мощность фантазии и прийти к интересным цепляющим идеям.

Отправные точки для нового названия в процессе придумывания можно искать в:

метафорах и ассоциациях с компанией и продуктом или услугой;

сути бизнеса и том, что получает клиент;

терминах и ключевых словах из деятельности компании;

культурном бэкграунде — от крылатых фраз, шуток и мемов до отсылок к произведениям искусства.

О том, как названия придумывают профессиональные рекламщики и какие есть удачные ходы, рассказала команда брендингового агентства «Молоко».

— К названию всегда много требований. В какой-то степени это сложнее, чем дать имя ребенку: ничего страшного, если в школьном классе будет шесть Саш и четыре Леши. А с названием бренда такое не пройдет, уникальность — на первом месте.

Разработать уникальное название непросто. Каждый год появляется очень много брендов, и свободных слов становится все меньше. По-прежнему один из лучших вариантов для белорусского рынка — использовать слова на белорусском языке. Это как хорошо работает на внутреннем рынке, так и всегда свободно для масштабирования.

На втором месте идут неологизмы — придуманные слова. Именно поиск нового слова, которое отражало бы деятельность компании и еще не существовало, порой занимает очень много времени. Интересно, что с появлением ИИ прорабатывать варианты стало намного легче. За пару минут можно посмотреть, какие уникальные названия могут быть исходя из ТЗ.

Что касается критериев выбора удачного для бизнеса названия, то в «Молоке» поясняют, что для этого пользуются внутренней формулой «Пять дверей».

Вот эти критерии:

Чистота написания.

Уникальность в базе компаний, брендов и сайтов.

Легко произносится и запоминается.

Подходит бренду по тональности и стилю.

Отвечает пожеланиям клиента.

Если вариант проходит все «двери», то он удачный — можно показывать клиенту и в дальнейшем запускать в работу.

