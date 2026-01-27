закрыть
4 мая 2026, понедельник, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Путин молча признал свою уязвимость

2
  • 27.01.2026, 9:45
  • 10,392
ISW: Путин молча признал свою уязвимость
Фото: Getty Images

Кремль бессилен перед усилением давления со стороны США.

Москва использует текущие переговоры с Соединенными Штатами как инструмент, чтобы сдержать возможное усиление американского давления на Россию, которое могло бы негативно повлиять на ее военные усилия в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), анализируя заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

О чем свидетельствуют заявления Пескова?

Дмитрий Песков 24 января по результатам переговоров в Абу-Даби заявил, что «импульсивные» методы внешней политики президента США не согласуются с российскими, и Кремль рассматривает это как попытку заставить других «согнуться».

По его словам, те, кто, так сказать, уже «согнулся» перед Дональдом Трампом, «будут продолжать сгибаться» в дальнейшем, и, по мнению российского чиновника, крайне важно, чтобы Россия не делала этого в дальнейшем.

Аналитики считают, что с февраля 2025 года Москва старается балансировать между демонстрацией силы своему населению и союзникам и достаточным взаимодействием с США, чтобы избежать дополнительного давления с американской стороны.

Кремль не хочет допустить действий со стороны США, которые могли бы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс относительно своих первоначальных военных целей и начать содержательные переговоры о прекращении войны в Украине.

«Откровенная критика Песковым внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы на фоне давления США, свидетельствуют о том, что Кремль стремится обеспечить, чтобы администрация Трампа не ввела дополнительных ограничительных мер непосредственно против России. Заявление Пескова может быть молчаливым признанием Кремлем уязвимости России к усилению давления», – пишут в ISW.

В то же время эксперты отмечают, что Запад, в частности США, до сих пор не смог нарушить «теорию победы» Владимира Путина, например, путем дополнительного давления, и Кремль не выразил никаких признаков готовности к компромиссу.

Союзники избегают усиления военного потенциала Украины, введения санкций и арестов иностранных российских активов, а также ограничения доступа России к ресурсам, необходимых для поддержания длительного ведения войны.

Также в ISW сообщили, что несмотря на трехсторонние переговоры Соединенных Штатов, Украины и России кремлевские чиновники подтверждают преданность своим первоначальным военным целям и отвергает западные гарантии безопасности для Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко