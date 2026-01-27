ISW: Путин молча признал свою уязвимость 2 27.01.2026, 9:45

10,392

Фото: Getty Images

Кремль бессилен перед усилением давления со стороны США.

Москва использует текущие переговоры с Соединенными Штатами как инструмент, чтобы сдержать возможное усиление американского давления на Россию, которое могло бы негативно повлиять на ее военные усилия в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), анализируя заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

О чем свидетельствуют заявления Пескова?

Дмитрий Песков 24 января по результатам переговоров в Абу-Даби заявил, что «импульсивные» методы внешней политики президента США не согласуются с российскими, и Кремль рассматривает это как попытку заставить других «согнуться».

По его словам, те, кто, так сказать, уже «согнулся» перед Дональдом Трампом, «будут продолжать сгибаться» в дальнейшем, и, по мнению российского чиновника, крайне важно, чтобы Россия не делала этого в дальнейшем.

Аналитики считают, что с февраля 2025 года Москва старается балансировать между демонстрацией силы своему населению и союзникам и достаточным взаимодействием с США, чтобы избежать дополнительного давления с американской стороны.

Кремль не хочет допустить действий со стороны США, которые могли бы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс относительно своих первоначальных военных целей и начать содержательные переговоры о прекращении войны в Украине.

«Откровенная критика Песковым внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы на фоне давления США, свидетельствуют о том, что Кремль стремится обеспечить, чтобы администрация Трампа не ввела дополнительных ограничительных мер непосредственно против России. Заявление Пескова может быть молчаливым признанием Кремлем уязвимости России к усилению давления», – пишут в ISW.

В то же время эксперты отмечают, что Запад, в частности США, до сих пор не смог нарушить «теорию победы» Владимира Путина, например, путем дополнительного давления, и Кремль не выразил никаких признаков готовности к компромиссу.

Союзники избегают усиления военного потенциала Украины, введения санкций и арестов иностранных российских активов, а также ограничения доступа России к ресурсам, необходимых для поддержания длительного ведения войны.

Также в ISW сообщили, что несмотря на трехсторонние переговоры Соединенных Штатов, Украины и России кремлевские чиновники подтверждают преданность своим первоначальным военным целям и отвергает западные гарантии безопасности для Украины.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com