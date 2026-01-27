4 мая 2026, понедельник, 10:19
Власти Минска предложили «уплотнить» квартал на 1500 человек в центре

  • 27.01.2026, 9:53
Стало известно, какие дома пойдут под снос в «золотом полуострове».

Власти Минска вынесли на общественное обсуждение новый проект масштабных градостроительных изменений, которые планируется провести в одном из центральных жилых кварталов города. Сейчас в границах проекта проживает не более 1500 человек, но уже к 2035 году, когда проект планируют завершить, число жителей так называемого «золотого полуострова» должно вырасти более чем вдвое - до 3800 тысячи человек. В «Телеграф» посмотрели, что именно хотят пустить под снос ради новых многоэтажек и какие социально-значимые объекты обещают построить.

Речь о застройке территории в границах улиц Ульяновская – Первомайская – Пулихова – Смоленская – Ленина общей площадью порядка 78 гектаров. Это спокойный район, примыкающий к набережной Свислочи, где редкие современные многоэтажки соседствуют со старой двухэтажной застройкой и даже редкими, чудом сохранившимися до наших дней частными домами. Квартал фактически окружен зеленой зоной - он включает в себя бульвар по улице Пулихова и парк имени 40-летия Великого Октября, где располагается территория бывшего капища, внесенного в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Однако в скором времени этот жилой квартал ждут масштабные преобразования. По крайней мере, на это рассчитывают городские власти, которые в очередной раз вынесли на общественное обсуждение проект застройки этого района. Впрочем, как отметил портал Realt.by, это уже не первый вариант - предложения пустить часть домов и зданий квартала под снос звучат здесь с 2017 года.

В обновленном проекте администрации Ленинского района Минска предлагается снести:

два двухэтажных дома по Красноармейской, 20 и 22,

6 частных домов по улице Смоленской,

здания завода имени Кирова, включая складские помещения и мастерские, которые в свое время через аукцион выкупали разные частные компании.

На месте снесенных зданий предлагается разместить социальные или торгово-бытовые объекты:

детский сад на 230 мест,

торгово-бытовые центры,

спортивно-оздоровительный центр.

В проекте также значится новая улица протяженностью в километр и новый мост через реку Свислочь, которые должны соединить улицу Красноармейскую с улицей Ленина.

Не обойдется и новых жилых домов. Их градостроители предложили возвести на месте нынешних заводских корпусов - в формате многофункциональных комплексов высокоплотной застройки - с паркингами, офисными и торговыми помещениями на первых этажах зданий. Согласно проектной документации, доля жилых квартир в составе таких многофункциональных комплексов не должна превышать 50% общей площади.

Если проект будет реализован в таком виде, на этом «золотом полуострове» смогут проживать уже не 1,5 тыс. человек, а 3,8 тыс. жителей: общее количество квартир по плану к 2035 году должно быть увеличено с 683 до 1693.

Общественное обсуждение проекта проводится районной администрацией с 29 января по 12 февраля . С подробным планом и предложениями властей можно ознакомиться по ссылке . Там же есть данные о том, куда и как можно направить свои предложения и замечания по предложенному властями плану.

