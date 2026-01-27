Си Цзиньпин начал глобальные чистки среди генералов: названа скрытая цель

Си Цзиньпин

Посол США в Китае раскрыл интересные детали.

Президент Китая Си Цзиньпин использует чистки в высшем военном руководстве не только для борьбы с коррупцией, но и для установления полного контроля над вооруженными силами, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg.

Американский дипломат назвал расследование против заместителя председателя Центральной военной комиссии КНР Чжан Юся «важным событием». Китайские власти ранее сообщили, что высокопоставленного чиновника проверяют по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», не раскрывая подробностей.

По словам Пердью, чистки в военном руководстве носят двойной характер.

«Я верю ему на слово, что сейчас ведется борьба с коррупцией, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – сказал посол, имея в виду Си Цзиньпина.

В то же время он добавил:

«С другой стороны, я думаю, что он убеждается, что имеет полный контроль над своими военными».

Расследование в высшем командовании

Пердью не стал прямо комментировать сообщение The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал США секретную информацию о китайской ядерной программе. Представитель МИД Китая заявил, что не знаком с этими утверждениями.

После серии расследований, в которых также фигурировал начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли, в составе семичленной Центральной военной комиссии Китая, по данным дипломатов, осталось только два члена.

