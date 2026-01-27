Российские оккупанты дружно сдались в плен роботу ВСУ 5 27.01.2026, 10:17

13,166

Появилось видео операции.

Зимой 2026 года три российских оккупанта сдались в плен наземному роботизированному комплексу ВСУ, так как перед этим их активно атаковали украинские FPV-дроны.

В социальных сетях разместили соответствующее видео, пишет «Диалог».

В видео показано, как в одном из населенных пунктов три российских оккупанта выходят из укрытия с поднятыми руками, а потом сдаются.

Их движения контролируют украинские операторы БпЛА и наземного роботизированного комплекса (НРК). Один из россиян ранен. Оккупантов вывели к позициям ВСУ и взяли в плен.

Это уже далеко не первый случай, когда российские оккупанты сдаются в плен украинским наземным роботам. Подобное неоднократно фиксировалось в 2025 году.

Например, летом прошлого года в Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады атаковали вражеские позиции, зачистили их и взяли оккупантов в плен с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Тогда работало подразделение НРК NC13 Третьей штурмовой бригады. В 2026 году тоже уже зафиксировали несколько случаев, когда враг сдавался украинским НРК.

Недавно в Сети показали видео с эвакуацией российского военнопленного с помощью наземного роботизированного комплекса Droid TW-12,7. Этот комплекс предназначен для поддержки пехоты огнем (он оснащен пулеметом калибра 12,7 мм), разведки, эвакуации раненых, для доставки грузов на передовую.

Отметим, что в Украине в последнее время активно развивают технологии наземных роботизированных комплексов. По данным Минобороны, в 2025 году поставки НРК в украинскую армию превысили заказ. Активно развивается цифровая платформа DOT-Chain Defence, которая помогает обеспечивать наземными роботами ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com