Урсула фон дер Ляйен: ЕС и Индия заключили историческое соглашение

Урсула фон дер Ляйен: ЕС и Индия заключили историческое соглашение5
- 27.01.2026, 11:26
После почти двадцати лет переговоров.
Европейский Союз и Индия после почти двадцати лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта сейчас находятся с визитом в Нью-Дели, где вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди согласовали окончательный проект соглашения.
«Мы создали зону свободной торговли для 2 миллиардов человек, и обе стороны намерены получить экономическую выгоду. Мы послали миру сигнал, что сотрудничество на основе правил все еще дает отличные результаты», – заявила глава Еврокомиссии.
Соглашение, среди прочего, предусматривает постепенное снижение индийских тарифов на автомобили из ЕС – со 110% до 10%. Пошлины, достигающие 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты из ЕС, будут в основном отменены.
Стороны договорились об отмене или уменьшении экспортных пошлин на агропродовольственную продукцию из ЕС, что открывает огромный рынок для европейских фермеров.
Кроме того, соглашение предоставит компаниям ЕС привилегированный доступ к индийскому рынку услуг, включая ключевые сектора, такие как финансовые услуги и морской транспорт.
Церемония подписания документа ожидается во вторник, 27 января, во время визита должностных лиц ЕС в Индию.
В дальнейшем соглашение должно быть одобрено Советом ЕС, а также Европейским парламентом. Парламент Индии должен его ратифицировать.