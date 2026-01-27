Минтруда изменило правила расчета больничных для одной категории белорусов
- 27.01.2026, 11:43
Министерство труда и социальной защиты изменило правила расчета больничных для одной категории белорусов. Новый порядок расчета заработает уже с 28 января 2026 года.
Новый порядок представления данных персонифицированного учета и расчета пособий по временной нетрудоспособности (то есть больничных), закреплен в постановлении Правления Фонда социальной защиты населения Минтруда №1 от 22 января 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом портале.
Как пояснили в ведомстве, изменения коснутся белорусов, проходивших военную службу в армии, а также служивших в силовых ведомствах, таких как Следственный комитет, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля и тому подобное.
Для них формы документов персонифицированного учета дополнили новым кодом категории застрахованного лица (под номером 58).
Теперь периоды военной службы будут включаться в страховой стаж для назначения пособий по временной нетрудоспособности, если они подтверждены документами персонифицированного учета.
Также в ведомстве уточнили порядок расчета среднедневного заработка для расчета больничного и порядок округления среднедневного заработка. Как пояснили в Минтруда, из расчета будут исключать периоды военной службы, отраженные в документах персонифицированного учета.
Напомним, в конце прошлого года Совет министров Беларуси внес изменения в систему государственного социального страхования и пенсионного обеспечения в стране. Основные нормативно-правовые изменения связаны с тем, что в Беларуси появились новые формы занятости и категории плательщиков обязательных страховых взносов в Фонд соцсзащиты населения Минтруда (ФСЗН), из которых формируются пенсии белорусов, в последнее время существенно расширились.
Больничные для самозанятых и не только. Совмин Беларуси внес изменения в систему соцстраха и пенсий
Теперь взносы делают и филиалы иностранных юридических лиц, нотариусы, адвокаты, медиаторы третейские судьи и так называемые самозанятые физлица, которые, к примеру, платят взносы за ведение личного подсобного хозяйства.