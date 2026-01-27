Власти посоветовали минчанам приседать и группироваться 14 27.01.2026, 12:27

В столице не могут справиться с гололедом.

Если сегодня вы планируете выходить на улицу, будьте готовы приседать и группироваться. Именно так специалисты советуют поступать, если вы случайно поскользнулись, чтобы смягчить удар при падении и избежать тяжелых травм. А в ближайшие сутки такой сценарий весьма вероятен из-за опасной гололедицы - она уже превратила в настоящий каток улицы многих белорусских городов, пишет «Телеграф».

По данным Белгидромета, опасная гололедица практически по всей Беларуси сохранится как минимум до вечера 27 января. На среду, 28 января, уровень метеоопасности синоптики понизили до желтого, то есть потенциально опасного, но все равно риск получить гололедную травму останется высоким. Так что советы специалистов, как минимизировать риски и что делать, если падения избежать не удалось, будут не лишними.

Так, в пресс-службе Мингорисполкома позаботиться о собственной безопасности в такой гололед посоветовали еще до выхода из дома. Чтобы не рисковать лишний раз, нужно тщательно подойти к выбору обуви. От «шпилек» в ближайшие два дня точно лучше отказаться, а предпочтение лучше отдать комфортной обуви на нескользящей подошве, лучше всего - на микропористой основе.

Выходя сего из дома, смотреть под ноги нужно сразу же от порога подъезда - риск того, что каток начинается еще на ступеньках, увы, сегодня очень велик. Спешка сегодня также слишком опасна, особенно на проезжей части дороги, так что лучше замедлиться, а если вам важно куда-то успеть к определенному часу, лучше заложить дополнительное время на привычный путь.

По дороге стоит избегать потенциально опасные места - с наклонной поверхностью или замерзшими лужами, выбирая дорожки, посыпанные песком. Ступать следует на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях. Оказавшись на особо скользком участке, в Мингорисполкоме посоветовали передвигаться по нему, как лыжники - небольшими скользящими шажками.

Кстати, от масштабного шоппинга сегодня тоже лучше отказаться. Тяжелые сумки в руках в условиях гололеда - дополнительный риск падения. Как и руки в карманах - лучше держать их свободными, чтобы поскользнувшись можно было попытаться удержать равновесие, балансируя руками.

Как «правильно» поскальзываться, в Мингорисполкоме также объяснили, дав алгоритм от спасателей, который призван минимизировать последствия в случае падения:

поскользнувшись, нужно присесть, чтобы снизить высоту падения,

в момент падения следует максимально сгруппироваться и перекатываться, чтобы смягчить удар,

забыть о вещах в руках (в том числе о «драгоценном» телефоне) и не пытаться их спасать, а думать о собственном теле,

не торопиться подниматься после падения - для начала осмотреть себя и вставать лишь убедившись в отсутствии травм, лучше всего - при помощи прохожих.

Специалисты подчеркнули, что самые тяжелые последствия могут быть при падении на спину, вверх лицом, поскольку в этом случае велика вероятность удариться затылком и получить сотрясение мозга.

Кстати, об опасности гололеда предупредили накануне и водителей. Дело в том, что ледяной дождь, который еще вечером пошел на западе Беларуси, превращает дороги в катки, покрытые «гладкой пленкой» льда, которую практически не видно на проезжей части. И даже опытные водители могут спутать обледенелую дорогу с расчищенной.

