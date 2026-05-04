СМИ: Украина может завести уголовное дело против Лукашенко 22

19,220

Диктатора хотят объявить в международный розыск.

Украинские власти обсуждают открытие уголовного дела против Лукашенко, чтоб сорвать усилия Дональда Трампа по выводу диктатора из международной изоляции. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины.

«Соединенные Штаты сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Беларуси, а вместе с тем – на вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе», — говорится в материале.

Кроме того, в нем сказано, что Лукашенко могут объявить в международный розыск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com