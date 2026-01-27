Рейтинг Трампа в США упал до рекордно низкого уровня 27.01.2026, 13:39

Дональд Трамп

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters.

При этом большинство американцев заявили, что его меры по ужесточению норм иммиграции зашли слишком далеко.

Только 39% американцев одобряют работу Трампа в области иммиграции, по сравнению с 41% в начале этого месяца, тогда как 53% не одобряют, как показал опрос.

Также около 58% респондентов опроса заявили, что агенты иммиграционной и таможенной службы США зашли «слишком далеко» в своих репрессиях, тогда как 12% сказали, что они зашли недостаточно далеко, а 26% сказали, что усилия агентов были «примерно правильными».

Около девяти из десяти демократов сказали, что агенты зашли слишком далеко, по сравнению с двумя из десяти республиканцев и шестью из десяти независимых.

Также последний опрос Reuters показал, что общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует самому низкому уровню его текущего срока, поскольку он снизился с 41% в предыдущем опросе Reuters, проведенном 12−13 января.

В последнем опросе, проведенном онлайн по всей стране, приняли участие 1139 взрослых американцев, погрешность составила около 3%.

