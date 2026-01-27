4 мая 2026, понедельник, 15:45
Художница из Мозыря оживляет белорусские мифы

  • 27.01.2026, 15:18
Алена Котовская
Фото: Павел Орловский, Times.by

Ее маски из папье-маше пугают и завораживают.

Днем Алена Котовская работает в IT, а вечером дает волю творчеству. В портфолио художницы – персональные выставки, международные проекты, участие в «Осеннем салоне» и «Арт-Минске». А недавно она выполнила крупный заказ для новогодней инсталляции в Dana Mall – тематические маски из папье-маше.

В интервью Times.by художница рассказала, как родилась идея с масками, где она ищет источники вдохновения и как совмещает творчество с работой в IT.

Поступила в БГАИ, потому что понравилась вахтерша

У Алены Котовской более 3 тыс. подписчиков в Instagram, членство в Белорусском союзе дизайнеров и множество творческих планов. Но когда-то она даже не могла определиться с вузом.

В детстве Алена Котовская мечтала стать археологом или журналистом, но судьба распорядилась иначе. Перед 9 классом девушка записалась в Мозырскую «художку», а уже через год поступила в Гомельский художественный колледж.

После колледжа и академической живописи Алене хотелось больше свободы и разнообразия. Выбор девушки пал на дизайн. Алена объездила несколько вузов в разных городах Беларуси, но «мэтча» не случилось.

«Последней в моем списке была Академия искусств. Я не посмотрела график работы и поехала туда в субботу. Естественно, они не работали. Я расстроилась, но женщина на вахте предложила мне остаться и попить с ней чаю. Мы проговорили несколько часов – и меня зацепило. Я поняла, что это место мне подходит», – вспоминает девушка.

Днем – айтишница, вечером – художница

Алена отучилась на дизайнера мебели и ни разу об этом не пожалела. Благодаря этой специализации у девушки появилось много навыков, которые она может применять в своем творчестве.

«В академии я получила разносторонний опыт. Мы не только осваивали живопись, фотографику, 3D-дизайн, но и ездили на практику в старый костел в Гераненах обучаться реставрации. Мне тогда довелось поработать с самыми разными материалами», – вспоминает художница.

После окончания вуза Алена решила пойти работать в офис.

«В то время среди моих друзей и знакомых как раз стало популярно устраиваться в IT-компании. Я тоже туда пошла и уже пять лет работаю техническим художником. Это работа хорошо переключает мозг с абстрактного на техническое и дает стабильный доход», – говорит девушка.

Творчество Алена оставляет для души. Все-таки жить исключительно на доход от искусства, по мнению художницы, увы, не про нашу реальность.

Вдохновение народной культурой

Во многих картинах и работах Алены встречаются фольклорные мотивы. Так на нее повлияло окружение, в котором она выросла.

«Мой любимый праздник в детстве – Купалье. Недалеко от нашей дачи, на берегу Припяти, каждый год разжигали огромный костер, проводили ярмарки и фаер-шоу, выступали народные коллективы. Детьми мы ходила туда плести венки, танцевать, прыгать через огонь и искать папараць-кветку. Мне очень нравилось», – подчеркивает художница.

Когда Алена выросла и переехала в Минск, то поняла, насколько сильно отличаются культурная жизнь Мозыря и столицы.

«Например, меня удивило, что в Минске не колядуют. У нас же ряженые дети каждый год ходят по квартирам – поют песни-щедровки, а в ответ получают конфеты и деньги. Для хозяев это тоже хороший знак: если в твой дом заглянули колядующие, год будет удачным. Для нас это не локальная реставрация народного праздника, а часть культуры», – отмечает Алена.

По словам художницы, в своем творчестве она пробует переосмыслять белорусский фольклор и его аутентичность.

«Мне нравится, что у Беларуси есть свой культурный код. Сейчас я вижу интерес к этой теме среди разных авторов и брендов. Появляются крутые современные работы с нашим колоритом – это радует. В мире глобализации именно аутентичность становится главной ценностью», – добавляет Алена.

Девушка также стремится отражать родную культуру в своих работах.

Заказ для новогодней инсталляции и мастер-классы

Помимо картин, Алена создает маски из папье-маше. В прошлом году она выполнила заказ для новогодней инсталляции в Dana Mall. Все началось совершенно случайно – как и многое в ее творческой жизни.

«Каждый год мы с мужем отмечаем годовщину свадьбы и его день рождения большой вечеринкой. В этот раз сняли домик на хуторе с озером и баней по-черному – там царила почти мистическая атмосфера. Вдохновившись, мы сделали для гостей маски «духов леса», – вспоминает художница.

Фотографиями масок Алена поделилась в чате Союза дизайнеров, а в сентябре с ней связались с предложением: создать колядные маски для праздничной экспозиции.

«Заказ оказался большой, на его выполнение было примерно два месяца. Делать такие маски в тираже довольно сложно, потому что каждое изделие из папье-маше уникальное», – отмечает мастер.

Алена много экспериментировала с основами: пробовала отливать формы из силикона и монтажной пены, меняла составы. Маскам из папье-маше нужно время, чтобы полностью высохнуть. Потом их отшлифовывают и расписывают. В среднем на одно изделие уходит три-четыре дня.

«Всего мы сделали около тридцати масок, но в финальную экспозицию вошли не все. Видимо, некоторых персонажей – черта и бабку – посчитали слишком страшными», – смеется художница.

Алена получила большой отклик на свои работы, а перед Новым годом провела мастер-класс по маскам на фестивале «Вялікія Каляды» в пространстве «Эхо».

«Я не ожидала, что места на мастер-класс разберут так быстро. Для меня это новый интересный опыт, но проводить такое регулярно сложно. По отзывам участников, им все понравилось. Правда, повторить дома этот процесс они не готовы – работа с папье-маше довольно грязная», – объясняет Алена.

Как продвигать свое творчество в Беларуси

По мнению Алены, молодым художникам нужно делиться своим творчеством с публикой, если хочешь, чтобы о тебе узнали.

«Помню, как мы с одногруппниками подали на «Осенний салон» академическую живопись. Естественно, никто не прошел, но мы хотя бы поняли формат мероприятия. Всегда важно учитывать контекст», – обращает внимание девушка.

Чуть позже художница все-таки пробилась на «Осенний салон». История первой попавшей туда картины оказалась для Алены особенно запоминающейся.

«Как-то в столярной мастерской мне попался кусок фанеры с интересной фактурой. Придуманный сюжет решила реализовать именно на этой доске. Так появилось «Комсомольское озеро» – примитивный, ироничный пейзаж. Я выложила его фото в популярный тогда VK, и мне написал какой-то парень с предложением купить работу. Я согласилась и поставила ценник в Br40-50».

Чуть позже оказалось, что этот парень был барабанщиком группы «Садъ» из Бреста. Алена слушала их музыку и даже попала на концерт, когда ходила отдавать картину.

«Комсомольское озеро». Фото: Алена Котовская для Times.by

«Потом снова был «Осенний салон». Я не знала, с чем податься. Отправила фотографию «Комсомольского озера» и… прошла. Тут возникла непростая ситуация: картина ведь уже была продана. Пришлось написать покупателю и спросить, не против ли он авторского повтора. Он согласился. Я сделала новую версию, которую, кстати, тоже купили», – вспоминает художница.

Алена неоднократно участвовала и в «Осеннем салоне», и в фестивале «Арт-Минск». В продвижении работ ей помогает блог в Instagram и TikTok – там она рассказывает истории создания картин, показывает творческий процесс.

Хочу создать декорации для музыкального фестиваля

На эксперименты с материалами и формами Алену вдохновляют путешествия. В Японии художница обратила внимание на множество инсталляций из папье-маше – ими украшают магазины, кафе и другие городские пространства.

«У меня есть мечта – создать декорации для какого-нибудь летнего музыкального фестиваля на природе, за городом. Например, оформить отдельную локацию с арт-объектами: что-то сюрреалистичное, но отражающее формат open-air. А если там будут отсылки к белорусской мифологии, как на фестивале «Вялікія Каляды», то вообще вау», – делится Алена.

