Стало известно, сколько белорусов живет в Польше

4
  • 27.01.2026, 15:55
  • 13,476
Раскрыты данные и по тому, какие у них ВНЖ.

На январь 2026 года в Польше живет 140,9 тыс. белорусов с действительными видами на жительство. Это следует из данных миграционного портала Беларуси.

Почти у 88 тыс. человек временные ВНЖ (карты часового побыту), у 41,8 тыс. — постоянные (судя по всему, статистика включает и сталы побыт, и карты долгосрочного резидента ЕС).

10 тыс. белорусов получили в Польше дополнительную защиту, 1020 человек — статус беженца. Это две формы, в которых предоставляется международная защита. Из имеющих защиту 1737 получили ее в 2025 году, еще 70 человек — в январе 2026 года.

Статистика не учитывает тех, кто приехал в Польшу по визе, уже получил польское гражданство либо подал документы и ждет легализации.

53,2 тыс. белорусов получили документы в Мазовецком воеводстве, к которому относится Варшава, на втором месте Подляское воеводство со столицей в Белостоке — 13,5 тыс. документов. Далее следуют Нижнесилезское (Вроцлав) — 12,3 тыс., Великопольское (Познань) — 11,3 тыс. и Поморское (Гданьск) — 11,3 тыс.

