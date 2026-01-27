В России заочно будут судить Юлию Тимошенко 10 27.01.2026, 16:10

4,746

Юлия Тимошенко

Ее обвиняют в «распространении недостоверных сведений» о Буче и Ирпене.

Генпрокуратура России направила суд уголовное дело против депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют «в распространении недостоверных сведений о совершении российскими военными преступлений против мирных жителей Бучи и Ирпени». Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Тимошенко будут судить за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России».

«По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень. По информации Минобороны России, военнослужащие ВС РФ не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий, не совершают преступлений против гражданского населения», — заявили в прокуратуре.

Распространенные мировыми СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей и иных преступлений в Генпрокуратуре РФ назвали «провокациями».

Напомним, в июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими силовиками в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Украине против Тимошенко также заведено уголовное дело. Ее подозревают в подкупе депутатов Верховной рады.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com