Политолог: Слова Зеленского о Беларуси — ответ Трампу 1 27.01.2026, 16:39

Владимир Фесенко

Украина выступает против вывода Лукашенко из изоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский буквально за три дня — на Форуме в Давосе и на годовщине восстания Кастуся Калиновского в Вильнюсе — дважды говорил о белорусах.

Он вспомнил о протестах в 2020-го году, говорил о европейском будущем Беларуси, неизбежности демократических перемен.

Почему столько внимания к нашей стране? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Думаю, это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа, к сожалению, взяла курс на то, чтобы вывести из изоляции Лукашенко. Речь идет и о контактах с Лукашенко, и о приглашении его в «Совет мира», которое он принял с радостью, естественно, это тоже форма легитимизации.

Все это противоречит позиции Украины, позиции наших европейских партнеров и, конечно, это серьезный удар и для белорусской оппозиции.

Зеленский стал поднимать эту тему, в том числе проводить параллели между протестами, которые были в Беларуси в 2020-го году и тем, что было недавно в Иране. Активно тема ситуации в Беларуси поднималась в такой ярко-образной форме на встрече трех лидеров «Люблинского треугольника». Это, в первую очередь, реакция как раз на то, что Лукашенко выводят из изоляции.

Слова Зеленского — пусть не прямой, но ответ на действия администрации Трампа, которые в Киеве и в Европе считают не совсем правильными. Да, там есть положительный эффект — освобождение политзаключенных, но все-таки то, что Лукашенко от этого получает гораздо больше, и главное (что в трамповском стиле) — ценности ничего не значат, а главное — некий прагматический результат, который пока является весьма относительным. Поэтому слова Зеленского связаны с конкретными обстоятельствами нынешней ситуации.

— Может ли Украина стать одни из лидеров в поддержке демократических изменений в Беларуси, как Литва и Польша?

— Может, но в полном объёме уже после завершения войны. Люблинский треугольник — Литва-Польша-Украина — может стать международной платформой такой поддержки.

