закрыть
4 мая 2026, понедельник, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Слова Зеленского о Беларуси — ответ Трампу

1
  • 27.01.2026, 16:39
  • 8,900
Политолог: Слова Зеленского о Беларуси — ответ Трампу
Владимир Фесенко

Украина выступает против вывода Лукашенко из изоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский буквально за три дня — на Форуме в Давосе и на годовщине восстания Кастуся Калиновского в Вильнюсе — дважды говорил о белорусах.

Он вспомнил о протестах в 2020-го году, говорил о европейском будущем Беларуси, неизбежности демократических перемен.

Почему столько внимания к нашей стране? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Думаю, это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа, к сожалению, взяла курс на то, чтобы вывести из изоляции Лукашенко. Речь идет и о контактах с Лукашенко, и о приглашении его в «Совет мира», которое он принял с радостью, естественно, это тоже форма легитимизации.

Все это противоречит позиции Украины, позиции наших европейских партнеров и, конечно, это серьезный удар и для белорусской оппозиции.

Зеленский стал поднимать эту тему, в том числе проводить параллели между протестами, которые были в Беларуси в 2020-го году и тем, что было недавно в Иране. Активно тема ситуации в Беларуси поднималась в такой ярко-образной форме на встрече трех лидеров «Люблинского треугольника». Это, в первую очередь, реакция как раз на то, что Лукашенко выводят из изоляции.

Слова Зеленского — пусть не прямой, но ответ на действия администрации Трампа, которые в Киеве и в Европе считают не совсем правильными. Да, там есть положительный эффект — освобождение политзаключенных, но все-таки то, что Лукашенко от этого получает гораздо больше, и главное (что в трамповском стиле) — ценности ничего не значат, а главное — некий прагматический результат, который пока является весьма относительным. Поэтому слова Зеленского связаны с конкретными обстоятельствами нынешней ситуации.

— Может ли Украина стать одни из лидеров в поддержке демократических изменений в Беларуси, как Литва и Польша?

— Может, но в полном объёме уже после завершения войны. Люблинский треугольник — Литва-Польша-Украина — может стать международной платформой такой поддержки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип