4 мая 2026, понедельник, 17:17
Как быстрее восстановиться и поддержать психическое здоровье

1
  • 27.01.2026, 17:00
  • 3,648
Опубликованы результаты недавнего исследования.

Современные исследования в области психологии показывают, что управление стрессом заключается не только в снижении негативных эмоций, но и в сознательном усилении позитивных переживаний. Ученые утверждают, что даже небольшие моменты радости могут значительно облегчить повседневное эмоциональное напряжение, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно стратегии борьбы со стрессом включают переоценку ситуации, поиск социальной поддержки, принятие негативных чувств или отвлечение внимания. Однако новые данные указывают на важную роль положительных эмоций в этом процессе.

Еще в 1997 году психолог Сьюзан Фолкман обнаружила, что люди способны испытывать позитивные эмоции даже в период тяжелых жизненных испытаний, включая утрату близкого человека. Эти выводы изменили представления о том, как люди адаптируются к стрессу.

Недавнее исследование подтвердило, что в моменты повышенного стресса люди чаще используют стратегии, направленные на усиление положительных эмоций. В результате уровень стресса в течение дня снижался, а эмоциональное состояние улучшалось.

К таким стратегиям относятся простые удовольствия — чашка кофе, смех, общение с близкими или внимание к приятным мелочам повседневной жизни.

Эксперты подчеркивают, что стресс — это неотъемлемая часть жизни, но умение находить радость даже в сложные дни помогает быстрее восстанавливаться и поддерживать психическое здоровье.

