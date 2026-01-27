Найденный Богдан Юнчик рассказал, где прятался три дня 27.01.2026, 17:06

Подросток из Пинска ушел из дома после конфликта с отцом-воспитателем.

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что удалось узнать от 15‑летнего подростка Богдана Юнчика, который скрывался на протяжении трех дней и вчера был наконец найден.

Как сообщил силовикам сам Богдан, он жил в детском доме семейного типа, а после конфликта с отцом-воспитателем обиделся и решил уйти из дома. На дизель-поезде подросток добрался до Пинска, где все это время и находился: днем гулял по городу, стараясь держаться подальше от людных мест и милицейских патрулей, а ночи проводил в заброшенных зданиях. Возвращаться домой он не планировал.

Тем временем парня искали с помощью специальной техники, дронов и квадроциклов. Во время поисков осматривали жилые и заброшенные дома, подвалы, заболоченные участки и лесной массив возле агрогородка, где исчез Богдан Юнчик.

Помогла завершить это дело 36‑летняя жительница Пинска, которая обратила внимание на парня, похожего по приметам на пропавшего. После этого его удалось быстро найти.

Медицинский осмотр показал, что состояние здоровья подростка удовлетворительное.

