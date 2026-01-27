4 мая 2026, понедельник, 17:59
МОК запретил России и Беларуси участвовать в соревнованиях

  • 27.01.2026, 17:16
Их допустят к зимним Олимпийским играм 2026 только в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), без национальной символики и флагов. Такое решение Международный олимпийский комитет (МОК) принял после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которое поддержала Беларусь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует 6 февраля 2026 года. В отличие от большинства участников, спортсмены из России и Беларуси не будут представлять свои страны. МОК подчеркивает, что нейтральный статус распространяется только на атлетов, не поддерживающих войну и не связанных с военными или силовыми структурами.

Каждый кандидат проходит проверку специальной комиссией. Нейтральным спортсменам запрещено использовать национальные флаги, гимны, эмблемы и форму с государственной символикой. Вместо этого используется символ «AIN» — белый круг с надписью на бирюзовом фоне.

Среди допущенных к Играм — российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, белорусская фигуристка Виктория Сафонова, а также представители конькобежного спорта, лыжных гонок и ски-альпинизма. В то же время ряд известных спортсменов, включая звезд НХЛ Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Александра Овечкина, участия в Олимпиаде не примут.

МОК отмечает, что подход к молодежным соревнованиям будет мягче: с конца 2024 года юные спортсмены из России и Беларуси вновь допущены к международным турнирам с национальной символикой. Эти правила будут применены на Юношеской Олимпиаде в Дакаре в 2026 году.

Россия и Беларусь остаются вне олимпийского движения как государства, а их спортсмены — в нейтральном статусе.

