4 мая 2026, понедельник, 17:59
Белоруска стала звездой итальянского кино

  • 27.01.2026, 17:33
Екатерина Шульга открыто выступает против режима Лукашенко.

В середине января по одному из главных телеканалов Италии RAI3 показали мюзикл «Земля мечтаний». Главная героиня — итальянская иммигрантка в США Эва, которая зарабатывает мытьем посуды в популярном клубе и мечтает стать певицей. Ее роль исполнила белоруска Екатерина Шульга, которая чуть ли не буквально прошла путь своей героини и стала самой известной белоруской в Италии, рассказывает «Радыё Свабода».

12-летняя девочка Катя переехала из Гродно в Рим в 2005 году и почти не знала итальянского. Теперь Екатерине Шульге 32, и за ее плечами карьера итальянской модели, еще она играла в театре, снялась в десятках фильмов и сериалов. Несколько лет назад она сняла собственный фильм о Беларуси и стала одной из самых заметных представителей своей родины в Италии.

Екатерина родилась в Гродно в семье учительницы и милиционера. Однако родители позже развелись. Ее детство проходило в районе Девятовка. Когда девочке было 10 лет, мама решила уехать в Италию в поисках лучшей жизни. Сначала поехала сама, на «разведку». Катю растили бабушка с дедушкой. Через два года мама забрала дочь в Остию, под Римом.

Кстати, мама Екатерины — деятельница белорусской диаспоры в Италии Ольга Суринова. Во время протестов в Беларуси и после них она организовала акции солидарности в Риме. А 2024 году стала кандидатом на выборах в Европарламент от итальянской партии Più Europa.

«Участвую в кампании от имени белорусов, борющихся за демократию», — говорила тогда Ольга Суринова. Тему Беларуси она активно продвигала во время избирательной кампании. За нее отдали голоса более тысячи избирателей, но этого не хватило, чтобы получить мандат евродепутата.

В первые годы эмиграции Екатерина Шульга жила в Остии, под Римом. Это городок на берегу Средиземного моря. Там она пошла в итальянскую школу.

«Я разговаривала по-французски, но не по-итальянски, поэтому в школе на меня смотрели свысока. Это были 2000-е, в моде были джинсы с открытым бельем, а я носила застегнутую блузку, как в Беларуси, и думала про себя: как я могу жить в этой стране, если я даже не знаю, как резать пиццу?» — рассказывала несколько лет назад Шульга итальянскому изданию Oggi.

Еще во время учебы в школе, когда ей было 15 лет, девушка начала сотрудничать с модельными агентствами. Два дня в месяц она снималась в Риме для рекламы и журналов моды. Зарабатывала около 800 евро и не должна была просить деньги у мамы.

Приключение с кино началось совершенно случайно. Екатерина пришла на кастинг модного журнала. В соседней комнате проходил кастинг на роль в сериале. Искали блондинку с длинными волосами.

«Я сидела в очереди в свою комнату. Рядом проходила женщина и предложила зайти к ним. Мне дали сценарий, я его прочитала и сразу почувствовала, что подхожу. Но я до этого никогда не играла, мне было всего 16 лет. Я должна была играть ученицу лицея. Меня спросили, умею ли я ездить на мотоцикле, так как это нужно для сцены. Я как честная белоруска ответила, что да, мы же все умеем. Съемки назначили через 10 дней, и я сразу пошла на уроки езды на мотоцикле. Но когда пришла на работу, то не смогла затормозить, меня приходилось догонять. Однако после этого все пошло хорошо. Режиссеры меня узнавали и приглашали на другие съемки», — рассказывала Екатерина в интервью.

Ее приглашали сниматься не только в кино, но и в музыкальных клипах. Одним из самых успешных было сотрудничество с певцом Фраческо Ренга. Клип на YouTube собрал 46 миллионов просмотров.

Успешным был также клип миланских рэперов из группы Club Dogo.

В 2013 году Шульга получила премию «Лучшая начинающая актриса» в рамках фестиваля независимого авторского кино в Апулии. Через 10 лет белоруску пригласили уже в профессиональное жюри этого фестиваля.

В 2019 году она снялась в психологическом триллере «Девушка в лабиринте» вместе с Дастином Хоффманом и итальянцем Тони Сервилло, любимцем режиссера /b>Паоло Соррентино, который играл в «Великой красоте». Ролью мечты Екатерина называет девушку Джеймса Бонда.

Актерская деятельность свела белоруску с будущим мужем, кинопродюсером Марко Беларди. В Беларуси многие могут знать его фильм «Идеальные незнакомцы». Это комедия про семерых друзей, которые собираются на ужин и начинают игру: зачитывают вслух все СМС и сообщения в социальных сетях, а звонки ставят на громкую связь. Шульга часто подчеркивает, что муж не имел никакого влияния на ее карьеру. Первые восемь лет она не снималась в фильмах, которые продюсировал ее муж. Последний, к которому имел отношение супруг, это как раз киномюзикл «Земля мечтаний».

У Екатерины и Марка трое детей: сын Лоренцо, близняшки Нина и Футура. Лоренцо успел не раз побывать в Беларуси, а дочери родились в 2020 году. После самых крупных в истории Беларуси протестов Екатерина Шульга не может поехать на родину. Она говорит, что показать своим дочерям Беларусь — это одно из ее величайших мечтаний.

Она часто подчеркивает свою белорусскость, в интервью рассказывает о диктатуре Лукашенко, а в социальных сетях делится информацией о событиях в Беларуси. Когда в одном из интервью ее спросили о сходствах и различиях белорусов и итальянцев, Шульга сказала: «Для меня они очень похожи. Возможно, белорусы сначала более насторожены — из-за уважения и вежливости, но и белорусы, и итальянцы умеют очень сильно доверять».

Через год белоруска сняла документальный фильм Insultati. Bielorussia по пьесе Андрея Курейчика.

Сначала Екатерина хотела поставить пьесу в театре, но это было во времена пандемии. Было сложно найти актеров и собрать их вместе в Риме. Фильм оказался в то время единственной возможностью. Белоруске удалось собрать известных актеров. По ее словам, они «ни минуты не колебались» и сразу согласились сняться в фильме.

«Для меня невероятно важно продолжать информировать обычных людей об истинной истории белорусского народа», — сказала Екатерина в интервью.

Тексты в фильме читают титулованные итальянские актеры Лука Арджентеро, Амбра Анджолини, Стефано Фрези. Премьера состоялась на Триестском кинофестивале. Картину также показывали в итальянском парламенте.

В интервью Шульга подчеркивает, что «моя Беларусь — это не страна Лукашенко» и что «Лукашенко не представляет белорусский народ, так как его никогда не избирали».

В 2024 году в римском Teatro Golden состоялась премьера спектакля Insultati. Bielorussia, где Шульга была и режиссеркой, и актрисой. В этой постановке она рассказала и о своем двоюродном брате Мише и посвятила премьеру ему.

Михаил Шавельский был добровольцем в Украине, парамедиком в белорусском батальоне «Террор». Он погиб 11 октября 2022 года во время боев в Херсонской области. Парню был 21 год. В интервью белоруска рассказывала, что играла с ним, когда они были детьми. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором держит брата на руках.

Екатерина с братом.

«Он учился на философском факультете, был очень умным. Я знаю много людей, которые покидают Беларусь и едут воевать в Украину. Белорусский народ с Украиной, а не против нее», — сказала Екатерина в одном из интервью.

Миланская газета Corriere della Sera писала в 2016 году, что биография Екатерины Шульги выглядит «как сценарий фикшен-сериала». Она построила новую жизнь с нуля — без языка, связей и гарантий. В чужой стране с тяжелой адаптацией она постепенно вошла в мир итальянского кино и телевидения благодаря собственной настойчивости. Издание подало Шульгу как пример поколения молодых мигрантов, для которых Италия стала домом, но прошлое — важной частью идентичности. В материале акцентируется, что Екатерина не отказалась от своего происхождения и не пыталась «раствориться» в итальянской реальности, а наоборот — принесла с собой инаковость, ставшую ее изюминкой как актрисы.

