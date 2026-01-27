закрыть
4 мая 2026, понедельник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин в отчаянии освобождает заключенных

3
  • 27.01.2026, 17:36
  • 7,906
Путин в отчаянии освобождает заключенных

Зэки и иностранные наемники — основной ресурс армии Кремля.

Москва усиливает кампанию по пополнению армии на фоне затяжной войны в Украине, делая ставку на так называемый «добровольный» набор, освобождение заключенных и привлечение иностранцев. Это позволяет Кремлю избегать непопулярной всеобщей мобилизации, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Для заключенных — это шанс выйти на свободу. Для мигрантов — ускоренное получение гражданства. По данным властей, в 2024 году контракты подписали более 400 тыс. человек, однако эти цифры невозможно независимо проверить.

Путин утверждает, что в боевых действиях участвуют около 700 тыс. российских военнослужащих. Официальные данные о потерях не раскрываются. Британское Минобороны ранее оценивало потери России более чем в 1 млн убитых и раненых. По данным Mediazona и BBC, подтверждена гибель свыше 160 тыс. военных, среди них — более 550 иностранцев.

Правозащитники отмечают, что «добровольный» набор на деле не совсем такой. Cрочников нередко принуждают подписывать контракты, которые автоматически продлеваются бессрочно. Существенную роль играет вербовка в колониях и СИЗО — практика, узаконенная в последние годы.

Иностранцы также становятся целью рекрутеров. Сообщается о случаях обмана граждан Индии, Непала, Бангладеш, Кубы, Ирака и стран Африки, которым обещали работу, но затем отправляли на фронт. Некоторые страны потребовали от Москвы вернуть своих граждан и останки погибших.

Украинская сторона заявляет, что на стороне России воевали или воюют более 18 тыс. иностранцев, около 3,4 тыс. из них погибли.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип