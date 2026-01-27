Путин в отчаянии освобождает заключенных 3 27.01.2026, 17:36

7,906

Зэки и иностранные наемники — основной ресурс армии Кремля.

Москва усиливает кампанию по пополнению армии на фоне затяжной войны в Украине, делая ставку на так называемый «добровольный» набор, освобождение заключенных и привлечение иностранцев. Это позволяет Кремлю избегать непопулярной всеобщей мобилизации, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Для заключенных — это шанс выйти на свободу. Для мигрантов — ускоренное получение гражданства. По данным властей, в 2024 году контракты подписали более 400 тыс. человек, однако эти цифры невозможно независимо проверить.

Путин утверждает, что в боевых действиях участвуют около 700 тыс. российских военнослужащих. Официальные данные о потерях не раскрываются. Британское Минобороны ранее оценивало потери России более чем в 1 млн убитых и раненых. По данным Mediazona и BBC, подтверждена гибель свыше 160 тыс. военных, среди них — более 550 иностранцев.

Правозащитники отмечают, что «добровольный» набор на деле не совсем такой. Cрочников нередко принуждают подписывать контракты, которые автоматически продлеваются бессрочно. Существенную роль играет вербовка в колониях и СИЗО — практика, узаконенная в последние годы.

Иностранцы также становятся целью рекрутеров. Сообщается о случаях обмана граждан Индии, Непала, Бангладеш, Кубы, Ирака и стран Африки, которым обещали работу, но затем отправляли на фронт. Некоторые страны потребовали от Москвы вернуть своих граждан и останки погибших.

Украинская сторона заявляет, что на стороне России воевали или воюют более 18 тыс. иностранцев, около 3,4 тыс. из них погибли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com