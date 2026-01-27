Axios: Мировые державы готовятся к войне в космосе 6 27.01.2026, 17:50

3,212

Долгие годы космос считался «общим наследием человечества».

Крупнейшие государства мира рассматривают космос не только как арену исследования, но и как потенциальное поле будущих вооруженных конфликтов, и уже сегодня активно готовятся к этому сценарию, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Военное значение космического пространства становится все более очевидным: спутники используются для разведки, связи, навигации и управления войсками, а конкуренция за орбитальные возможности растет между США, Китаем и Россией. В ходе военных операций, например в Венесуэле, космическое командование США уже помогало обеспечивать операции в условиях отключения обычных наземных сетей.

Споры вокруг оружия в космосе усиливаются: сообщается о наращивании военного спутникового потенциала и возможном развитии средств поражения космических целей, включая противоспутниковое оружие и маневренные аппараты, преследующие разведывательные спутники.

Также растет роль частных и государственных программ. Оборонные контракты в космической сфере достигают десятков миллиардов долларов, а американские Космические силы и их союзники рассматривают космос как полноценное поле боя.

Эксперты предупреждают, что последствия «космической войны» будут значительные, поскольку современные общества глубоко зависят от спутников — от прогноза погоды и навигации до финансовых транзакций и связи. Потеря доступа к этим системам из-за отключений или атак приведет к серьезным сбоям в повседневной жизни.

Новые международные вызовы требуют адаптации существующих договоров о мирном использовании космоса и усиления контроля за военными технологиями в орбитальной зоне, иначе пространство, долгие годы считавшееся «общим наследием человечества», может превратиться в арену геополитического противоборства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com