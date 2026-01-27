закрыть
4 мая 2026, понедельник, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Axios: Мировые державы готовятся к войне в космосе

6
  • 27.01.2026, 17:50
  • 3,212
Axios: Мировые державы готовятся к войне в космосе

Долгие годы космос считался «общим наследием человечества».

Крупнейшие государства мира рассматривают космос не только как арену исследования, но и как потенциальное поле будущих вооруженных конфликтов, и уже сегодня активно готовятся к этому сценарию, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Военное значение космического пространства становится все более очевидным: спутники используются для разведки, связи, навигации и управления войсками, а конкуренция за орбитальные возможности растет между США, Китаем и Россией. В ходе военных операций, например в Венесуэле, космическое командование США уже помогало обеспечивать операции в условиях отключения обычных наземных сетей.

Споры вокруг оружия в космосе усиливаются: сообщается о наращивании военного спутникового потенциала и возможном развитии средств поражения космических целей, включая противоспутниковое оружие и маневренные аппараты, преследующие разведывательные спутники.

Также растет роль частных и государственных программ. Оборонные контракты в космической сфере достигают десятков миллиардов долларов, а американские Космические силы и их союзники рассматривают космос как полноценное поле боя.

Эксперты предупреждают, что последствия «космической войны» будут значительные, поскольку современные общества глубоко зависят от спутников — от прогноза погоды и навигации до финансовых транзакций и связи. Потеря доступа к этим системам из-за отключений или атак приведет к серьезным сбоям в повседневной жизни.

Новые международные вызовы требуют адаптации существующих договоров о мирном использовании космоса и усиления контроля за военными технологиями в орбитальной зоне, иначе пространство, долгие годы считавшееся «общим наследием человечества», может превратиться в арену геополитического противоборства.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип