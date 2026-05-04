Испания пошла на беспрецедентное решение по нелегальным мигрантам

Испания пошла на беспрецедентное решение по нелегальным мигрантам5
Мадрид легализовал 500 тысяч человек.
Власти Испании одобрили беспрецедентное решение о предоставлении легального статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов. Об этом говорится в официальном заявлении правительства. Мера направлена на то, чтобы «гарантировать права и обеспечить правовую определенность существующей социальной реальности», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
По оценкам властей, воспользоваться программой смогут около 500 тысяч человек. Для этого необходимо соответствовать ряду условий: находиться на территории Испании до 31 декабря прошлого года, не иметь судимостей и подтвердить не менее пяти месяцев непрерывного проживания в стране.
Испания с населением около 50 миллионов человек сегодня является самой быстрорастущей крупной экономикой Европы. По прогнозу Банка Испании, ВВП страны вырастет на 2,2% в 2026 году — почти вдвое быстрее, чем в среднем по еврозоне. Одним из факторов роста стали увеличение потребления и приток населения.
С момента пандемии число иностранных работников, официально зарегистрированных в системе социального страхования, выросло на 45% и сейчас составляет около 14% всей занятой рабочей силы. Тем не менее сотни тысяч людей продолжают работать без легального статуса.
В 2024 году инициативу о массовой легализации мигрантов поддержали более 600 тысяч граждан, подписавших соответствующее обращение. Законопроект получил широкую поддержку в Конгрессе депутатов.
Социалистическое правительство премьер-министра Педро Санчеса занимает особую позицию в миграционной политике ЕС. На фоне ужесточения правил въезда и депортаций в других странах Испания, напротив, делает ставку на миграцию, в том числе для борьбы со старением населения.
«В Испании никто не является лишним. Напротив, нам не хватает людей», — заявил Санчес ранее в этом месяце.