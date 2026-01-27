Минчанин купил дорогой игровой ноутбук и сразу попал в запутанный «квест» 8 27.01.2026, 19:11

Конечной «локацией» оказался суд.

Минчанин купил игровой ноутбук почти за 7,5 тысячи рублей, но тот оказался с дефектом, а попытка ремонта только усугубила ситуацию. В итоге спор между покупателем и интернет-магазином дошел до суда, который обязал продавца пойти на ряд выплат и заплатить штраф. Подробности дела рассказали в пресс-службе Верховного суда, передает «Зеркало».

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года минчанин купил в интернет-магазине Ultra.by игровой ноутбук за 7499 рублей. Однако совсем скоро выяснилось, что у устройства не работал Wi-Fi-модуль.

Покупатель обратился к продавцу, сервисный центр провел диагностику и заменил неисправный модуль. Однако после ремонта ноутбук утратил еще часть характеристик, на которые мужчина рассчитывал при покупке. Он направил продавцу претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные деньги, но тот не выполнил эти требования. Тогда минчанин обратился в общество защиты прав потребителей, а оно в его интересах — в суд.

В иске значились требования о расторжении договора, возврате стоимости ноутбука, взыскании разницы в цене с аналогичным товаром, неустойки за просрочку возврата денег, компенсации морального вреда, судебных расходов и штрафа.

Уже после подачи иска ответчик почтовым переводом вернул истцу 7499 рублей. Несмотря на это, в судебном заседании представитель общественного объединения настаивал на рассмотрении дела по существу. Представитель ответчика признал иск частично.

Решением суда договор купли-продажи был расторгнут. С ответчика в пользу истца взысканы неустойка за нарушение срока возврата денежных средств в размере 50 рублей, компенсация морального вреда в сумме 130 рублей, а также разница между ценой товара по договору и ценой аналогичного товара на момент удовлетворения требований — 126,50 рубля. В пользу общественного объединения взысканы расходы на защиту прав потребителя в размере 1100 рублей.

Кроме того, суд назначил штраф в размере 7499 рублей: 10% этой суммы перечислено общественному объединению, а 90% — в доход местного бюджета. Возврат стоимости ноутбука суд признал исполненным.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

