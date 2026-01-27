Долина может лишиться двух квартир в Латвии

Долина может лишиться двух квартир в Латвии9
- 27.01.2026, 19:24
Из-за санкций Евросоюза.
Скандальная российская певица Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Baltnews.
Латвийский адвокат заявил журналистам, что Долина может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам. По его словам, попытки решить эту проблему обходными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.
О квартирах Долиной в Юрмале стало известно в декабре. Тогда адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может остаться без недвижимости общей стоимостью 95 млн росс. рублей. Юрист обратил внимание на то, что артистка не может распоряжаться этой квартирами из-за санкций. Они попали под заморозку, из-за чего певица не может оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.
Недавно Долина лишилась квартиры в Москве. Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о жилье артистки в Хамовниках, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье.
До решения ВС артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. 19 января покупательница скандальной квартиры Долиной получила ключи от своего нового жилья, за которое она заплатила 112 млн росс. рублей.