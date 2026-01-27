«Спустя девять месяцев охоты удалось!» 1 27.01.2026, 19:46

4,600

Белорусы устроили «голодные игры» ради билетов в самый ажиотажный театр.

Белорусы устроили настоящую охоту на билеты в старейший театр кукол страны — Белорусский государственный театр кукол в Минске. Некоторые пытаются попасть на его постановки для взрослых по нескольку месяцев, а из-за огромного ажиотажа вокруг этой площадки театралы даже предложили ограничить количество билетов, продаваемых в одни руки, пишет Telegraf.news.

На то, что билеты в минский кукольный театр разлетаются буквально за считаные минуты, театралы жалуются уже не в первый раз.

О старте продаж билетов театр информирует в соцсетях, а у зрителей есть возможность забронировать и выкупить билет по интернету. Казалось бы, система интернет-брони значительно упрощает процедуру и позволяет не стоять в бесконечных очередях. Но, как показала практика, даже это не гарантирует покупку билетов на спектакль.

Так, 27 января стартовали продажи билетов на март. В программе появились не только уже хорошо знакомые зрителям «Хутор» по повести «Знак бяды» белорусского классика Василя Быкова и «Записки юного врача» по Булгакову, но и премьерный спектакль в детском репертуаре «Волшебное путешествие».

В результате уже через пару часов после объявления комментарии в Threads наводнили грустные сообщения от тех, кому (в очередной раз) не посчастливилось забронировать билеты. Несостоявшиеся зрители жаловались на то, что уже через 15 минут свободных билетов просто не было. У кого-то система зависала, у кого-то слетала бронь, у кого-то — не проходила оплата.

«Я добросовестно ловила билеты полчаса. Через 3 минуты после старта продаж. Не успела».

«Ай, руки опускаются, и желание отбивает такой ажиотаж непонятный. Спустя полчаса от опубликования новости никаких билетов нет, хоть и очень долго обновляла и пыталась зайти. Получается нет смысла и пытаться даже спустя такое короткое время после старта продаж?! Ходим в другие театры».

Впрочем, отозвались и те, кому в этот раз посчастливилось урвать желанные билеты:

«Спустя девять месяцев ежемесячной охоты удалось купить».

«Сегодня вообще как-то все достаточно лайтово. Я суммарно 12 билетов смогла купить. Весь март теперь ходить буду».

Кстати, именно тех, кто скупает билеты массово, многие винят в том, что в итоге люди не могут годами попасть на постановки в получивший неожиданную гиперпопулярность столичный театр. И, действительно, практически сразу же после старта продаж билеты в кукольный можно купить с рук на популярных интернет-площадках, разумеется, по цене в разы выше исходной.

«Когда уже введут запрет продажи более двух билетов в одни руки?» — задалась вопросом одна из участниц дискуссии.

Между тем далеко не все театралы разделяют нынешний ажиотаж столичного кукольного. По мнению некоторых, такая утомительная «охота» за билетами способна убить все удовольствие от самого спектакля.

«Ни один спектакль не стоит этого ажиотажа. Да, постановки сильные, единственные кукольные, но ни один из спектаклей не стоит того пути покупки билетов. Последние два раза я обновляла афишу на протяжении двух с половиной часов, чтобы словить билеты. Это уже был спортивный интерес. Но сейчас я счастлива, что больше не играю в эти голодные игры», — поделилась своим опытом одна из пользовательниц Threads, признавшись при этом, что пересмотрела четыре из шести взрослых спектаклей из репертуара спектакля.

Напомним, жалобы на спекулянтов, которые занимаются перепродажей втридорога билетов на спортивные матчи и культурные мероприятия, поступают не первый месяц. Белорусы рассказывали, что из-за стремительного исчезновения билетов в продаже не могут попасть на хоккей, в кукольный театр, в цирк, на балет «Щелкунчик». Некоторых спекулянтов находят и наказывают, но, судя по всему, их активность не снижается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com