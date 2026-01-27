19FortyFive: «Адмирал Кузнецов» представляет собой дымящуюся груду обломков 2 27.01.2026, 19:52

Российский крейсер устарел еще до выхода в море.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был обречен с самого начала и представляет собой «дымящуюся груду обломков». Об этом в статье для американского журнала 19FortyFive написал обозреватель Стив Балестриери.

Автор указывает на череду технических проблем корабля, в частности, устаревшую двигательную установку, выделяющую густой черный дым, и использование трамплина для взлета истребителей. По его мнению, «Адмирал Кузнецов» устарел еще до выхода в море.

«Этот корабль был обречен с самого начала… и теперь некогда гордый символ советских военно-морских амбиций направляется на металлолом. А Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие», — пишет Балестриери.

