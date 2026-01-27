Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи 27.01.2026, 20:24

Баку поставил Киеву партию электрооборудования.

Азербайджан отправил в Украину партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило АзерТАдж.

По информации журналистов, гумпомощь обеспечило министерство энергетики Азербайджана по распоряжению президента республики Ильхама Алиева. Оборудование отправили из Сумгаитского технологического парка, отметило агентство.

21 января портал Minval сообщил, что Азербайджан направил в Украину партию гуманитарной помощи, в том числе энергетическое оборудование, на сумму $1 млн. Поддержка была организована в связи с проблемами с энергоснабжением украинского государства, следует из материала.

В сентябре прошло года Украина получила от Азербайджана партию гуманитарной помощи с электрокабелями и генераторами для поддержания энергетического сектора страны.

