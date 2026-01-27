Вильнюсский аэропорт снова закрыли из-за шаров из Беларуси

Вильнюсский аэропорт снова закрыли из-за шаров из Беларуси2
- 27.01.2026, 21:19
Режим Лукашенко продолжает отправлять контрабандные сигареты в Литву.
Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что из-за зафиксированных в опасной зоне навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом ограничено до 20:05 по литовскому времени (21:05 по белорусскому).
«Службы наблюдают и анализируют движение навигационных отметок и, при наличии возможности, могут принять решение об открытии воздушного пространства раньше. Если только это будет безопасно. Просим пассажиров следить за информацией аэропорта и своих авиаперевозчиков», — сообщил Национальный центр управления кризисами.
Воздушное пространство ограничено с 19:05 по литовскому времени (20:05 по белорусскому).
Последний раз перед этим Вильнюсский аэропорт закрывался из-за шаров из Беларуси почти два месяца назад, 6 декабря 2025 года.