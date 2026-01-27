Беларусь ратифицировала безвизовое соглашение с Оманом

Беларусь ратифицировала безвизовое соглашение с Оманом3
- 27.01.2026, 22:52
Наши соотечественники смогут пребывать в стране без визы до 30 дней.
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз, сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Соглашение предусматривает, что владельцев действующих паспортов освободят от получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их неразрывного пребывания не превышает 30 дней с даты въезда, а суммарная продолжительность пребывания в стране не превышает 90 дней за календарный год.