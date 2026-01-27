4 мая 2026, понедельник, 23:23
Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться»

  27.01.2026, 23:01
По его словам, американцам надо выступить против несправедливости, как жители Миннесоты.

Бывший президент США Джо Байден призвал «всю Америку» «встать и высказаться» как жители Миннесоты из-за конфликта вокруг ICE (Иммиграционной таможенной службы). Об этом Байден написал на своей странице в X.

Экс-президент США заявил, что произошедшее противоречит фундаментальным ценностям американцев. «Мы не та нация, что расстреливает своих граждан на улицах», — отметил он.

По его словам, жители Миннесоты проявили стойкость, выступая против несправедливости.

«Ни один человек не может разрушить то, за что стоит и во что верит Америка, даже президент, если мы — вся Америка — поднимемся и выскажемся. Мы знаем, кто мы такие», — призвал Байден.

Он потребовал справедливого расследования гибели двух американцев.

